Cочинение «Душ для голубей»

Июльское утро было безветренное. Тополя, которые растут в нашем дворе, дают богатую тень, но и она не спасала. Воздух был знойный, и легкий ветер, который иногда налетал, не имел силы перед июльской духотой. Даже воробьи сидели, оттопырившись, будто дремали. Из соседнего подъезда лениво вышел кот, потянулся, осмотрелся. По обыкновению, выходя, этот озорник бегает по двору, пугает малышню, наскакивает на голубей, но сейчас он не проявил ни одной внимания к воробьям, которые сидели неподалеку. Он залез под лавку, где вечером бабушки обмениваются новостями, и заснул.



Далеко от дома идти не хотелось, но звали дела, и я вышел на проспект. С завистью я смотрел на окна, под которыми белели ящики кондиционеров. Один из них работал просто у меня над главой. Он поддерживал прохладу в офисе уважительного коммерческого учреждения. Работал кондиционер добросовестно. Относительно человека обычно говорят: пот градом котится. И в самом деле, из тонкой пластиковой трубки кондиционера на тротуар капотіла вода. Это таяли кусочки льда. На асфальте образовалась небольшая лужа, которая привлекла к себе голубей. Они топтали воду, радостно ворковали, крутили главами и ничуть не боялись капель, которые падали из кондиционера. Я остановился посмотреть на смешную картину. Собралось еще несколько разинь. Казалось, они и думать забыли о знойном дне, который приближался.



* - Это же надо! душ для голубей! – сказал кто-то из мужчин.



После этих слов люди, улыбаясь, начали расходиться в своих делах. Пошел своей дорогой и я. Расположение духа улучшилось. Казалось, что это не голуби, а я получил наслаждение от уличного купания.