Cочинение «Два рода искусства»

Все, что окружает нас, — или произведение природы, или произведение человека. Моря, реки, растения, животные — произведения природы; колодцы, пруды, железные дороги, каменные и деревянные здания — произведения человека. Произведения человека в отличие от произведений природы составляют мир искусства, потому что в них человек искушает, то есть испытывает, пробует свои физические и духовные силы и способности.

Искусства человека бывают различны. Одни люди строят дороги, копают каналы, изготовляют мебель, одежду, посуду и прочее, что удовлетворяет житейские, практические потребности человека; другие созидают великолепные здания, высекают из мрамора статуи, рисуют картины, поют и играют, пишут повести, романы и т. п.

Первые не столько заботятся о красоте своих произведений, сколько об их прочности и рациональности в жизни; вторые, напротив, прежде всего имеют в виду красоту, стремятся к тому, чтобы их произведения доставляли людям наслаждение, приносили бы пользу не столько житейскую, сколько умственную, духовную.

Искусства первого рода называются механическими, искусства второго рода — изящными, то есть как бы избранными, особенными.

Главнейшие виды изящных искусств следующие:

а) Архитектура — искусство строить изящные здания из дерева, камня, железа и т. п.

б) Скульптура — искусство делать бюсты, статуи и группы из камня, глины, металла.

в) Живопись — искусство создавать картины посредством красок.

г) Музыка — искусство сочетать звуки в изящную гармонию.

д) Поэзия — искусство создавать образы посредством слова.

Все изящные искусства сходны между собой в том отношении, что автор каждого изящного произведения обыкновенно имеет троякую цель: воплотить какую-либо идею в художественном образе; заразить людей тем же настроением, которое пережил сам, когда создавал известный образ, и доставить им эстетическое, то есть духовное, наслаждение. Различаются же изящные искусства по материалу, которым пользуются для наглядного выражения идей, и вследствие этого по кругу предметов, доступных их изображению.

По материалу искусства разделяются на пластические, пользующиеся материалом, доступным осязанию и зрению (краски, мрамор, металлы), и тонические, выражающие идеи посредством звуков. К пластическим искусствам относятся архитектура, скульптура и живопись; к тоническим — музыка и поэзия. По кругу предметов, доступных изображению, поэзия занимает первое место между изящными искусствами: она в состоянии передать и то, что изображает пластика, и то, что изображает музыка.

Лица, занимающиеся изящными искусствами, называются вообще художниками. По роду изящных искусств художники делятся на архитекторов, скульпторов, живописцев, композиторов и поэтов.

Истинным художником может быть только человек, щедро одаренный природой. Художнику необходимо быть тонким наблюдателем, чтобы легко и быстро схватывать в каждом предмете, в каждом явлении самое важное и существенное. Художнику необходим обширный ум, чтобы из собранного путем наблюдения материала составлять верные и оригинальные идеи. Художник должен обладать богатым творческим воображением, или фантазией, чтобы облекать, воплощать свои идеи в соответствующие образы. Наконец, художник должен быть человеком отзывчивым на все доброе и прекрасное, иначе созданные им образы не будут проникнуты его горячим чувством, и люди отнесутся к ним холодно и равнодушно.

Лица, щедро наделенные всеми этими качествами, смотря по степени их дарования, называются талантами и гениями. Гений создает что-либо совершенно новое, до него неизвестное; талант более или менее удачно подражает гению.

Образцы, создаваемые художниками, никогда не бывают точным воспроизведением действительных предметов, явлений и событий, портретами единичных людей. Художественные образы — это типы, которые, как зеркало, отражают в себе бесчисленное множество сходных между собой в существенных чертах предметов, явлений, событий и лиц.

Такого изображения общих явлений жизни художники достигают при помощи своей творческой способности, которая дает им возможность правдоподобно изменять и дополнять действительность так, чтобы общее и часто повторяющееся было ясным и заметным. Подобное воспроизведение действительности называется идеализацией, а созданные художником образы — идеальными. Так, Плюшкин — идеал скупца, Митрофанушка — идеал всех маменькиных сынков, и т. д.

Так как сущность творчества заключается в воплощении идей в образах, то в каждом художественном произведении нужно различать две стороны: идею, или содержание, произведения и образы, или форму.

Все произведения изящных искусств, взятые вместе, составляют особый мир — мир мыслей или идей, воплощенных в образы, который в отличие от окружающего нас реального мира называется миром идеальным. Художник, не находя в реальном мире таких образов, которые вполне выразили бы его идеи, творит новые образы и тем создает мир идеальный.

Художественное произведение, в котором ясно неотчетливо проявляется идея художника, называется прекрасным. Так, например, "Мертвые души", в которых с такой поразительной ясностью проявляются образы самые разнообразные, есть прекрасное произведение Гоголя.