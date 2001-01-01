Cочинение «Дыхание осени (сочинение-описание)»

Незаметно промелькнуло беззаботное знойное лето, и сентябрь стал полноправным хозяином в лесах, полях, на речках и озерах. Ранним утром уже очень холодно, а днем солнышко еще пригревает, напоминая о лете. Отдыхают после продолжительной тяжелой работы поля. Отдали хозяевам свой щедрый урожай сады. Во всем чувствуется холодное дыхание осени. Серое небо все чаще затягивают тучи, и накрапывает мелкий надоедливый дождь. Словно о чем-то задумавшись, стоит грустный и молчаливый лес. Вскоре деревья лишатся своего пышного убранства и откроют свои ветви холодным дождям и вьюгам. Медленно кружится в воздухе кленовый листок. Старый дуб печально поскрипывает на опушке, как будто задумался перед продолжительным зимним сном. Возле покрытого мхом трухлявого пенька выстроились в ряд стройные опята. Здесь их видимо-невидимо, и все так и просятся в корзину. Трава пожелтела и наклонилась к земле, только маленькие бледно-красные звездочки вереска радуют глаз. Высоко в небе делают прощальный круг стаи журавлей. Они летят на юг и печально курлычут, напоминая в последний раз, что пришла осень. В такую минуту к нам в душу заглядывает светлая печаль, и мы грустим и думаем о смысле все права защищены 2001-2005 жизни и своем предназначении на этой удивительной земле.