Cочинение «Дзэн-буддизм»

Дзэн-буддизм в последние годы вызывает к себе самый живой интерес как в Америке, так и в Европе. Его происхождение восточные авторы связывают с "Цветочной проповедью" Будды. Как-то раз, не произнеся ни слова, указал своим ученикам на цветок. Только один понял его. И несмотря на то, что мы знаем о Дзэне, в нем остается центральная проблема восприятие непревосходной сингулярности. Это странное восприятие называется САТОРИ и может быть переведено как ПРОСВЕТЛЕНИЕ. Д. Судзуки говорит: "Сатори - это душа Дзэна, и без него нет Дзэна". Для западного интеллекта не слишком трудно понять, что имеется ввиду, когда мистик говорит о просветлении или что понимается под ним на религиозном языке. Сатори, однако, описывает искусство и путь к просветлению, которые европейцу понять практически невозможно.



Следующий анекдот может послужить дополнительным примером: "Однажды к Мастеру пришел монах, чтобы узнать, где находится вход на путь истины. Мастер спросил его: Слышишь бормотанье ручья? - Слышу, - ответил монах. Вход здесь, - сказал Мастер". Даже если мы рассмотрим множество дополнительных примеров, все равно нам останется непонятным, как такое просветление происходит и из чего оно состоит, другими словами, чему или в чем просветляются? Кайтен Нукарийя, профессор буддийского колледжа SO-TO в Токио пишет о просветлении следующее: "Освободив себя от ложного понимания, Я, мы далее должны пробудить нашу внутреннюю мудрость, чистую и священную, называемую мастерами Дзэн Умом Будды, или Бодхи, или Праджня. Это - священный свет, внутренний рай, ключ ко всем моральным сокровищам, источник всех влияний и власти, обитель доброты, справедливости, симпатии, беспристрастной любви, человечности и милосердия, мера всех вещей. Когда эта внутренняя мудрость пробудится, мы становимся способны осознать, что каждый из нас идентичен в духе, в сущности, в природе с универсальной жизнью или Буддой, что все люди лицом к - 2 лицу с Буддой, что каждый окружен изобильной милостью Священного, что Он пробуждает его материальную природу, что Он открывает его духовные глаза, что Он дарует ему новые способности, что Он определяет его миссию, и что жизнь - вовсе не океан страданий, рождений, болезней, старости и смерти, не юдоль слез, но священный храм Будды, Чистая Земля, где каждый может наслаждаться блаженством Нирваны. Тогда наше сознание полностью революционируется.



Нас больше не беспокоят гнев и ненависть, не сотрясают злоба и амбиции, не жалят обиды и жалость, не переполняют меланхолия и разочарование и т. д. " Вот так восточный человек, последователь Дзэна, описывает сущность Просветления. Вероятно, потому, что Нукарийа обращается к западному рационализму, солидную дозу которого он сам воспринял, все это звучит так плоско-назидательно. Глубокая неясность Дзэнских анекдотов предпочтительнее подобной адаптации: она сообщает больше, хотя говорит меньше.



Дзэн, действительно, одно из самых удивительных порождений восточного духа. Поэтому каждый, кто действительно пытается понять буддистскую доктрину, пусть даже до некоторой ограниченной степени - то есть путем простого отказа от различных западных предрассудков - дойдет до определенных глубин под эксцентричным покровом индивидуального саториального опыта или почувствует серьезные трудности, которыми философская и религиозная западная мысль пренебрегает вплоть до сегодняшнего дня.



При внимательном изучении Дзэнских текстов нельзя избежать впечатления, что, несмотря на переполняющие их причуды, сатори, на самом деле, совершенно естественная вещь, нечто настолько простое, что за деревьями не видится леса, и в попытке объяснить это, неизбежно говорятся такие вещи, которые приводят других в еще большее смущение. (Судзуки, Опыты, 1: 12. До изучения Дзэна для человека горы - это горы, и вода - это вода. Когда для него блеснет истина Дзэна, благодаря наставлениям хорошего мастера, горы для него - больше не горы и вода - не вода; позднее, однако, когда он, действительно, достигнет места Покоя (т. е. сатори) , горы вновь становятся горами, а вода - водой. ) .



Простейшей вещью было бы, конечно, отбросить все эти анекдоты в область занимательных волшебных историй, или, по крайней мере, если принять факты как таковые, рассматривать их как случаи самообмана. Однако серьезное и блгожелательное исследование странного явления не может легко пройти мимо этих фактов. Конечно, мы никогда не можем решить с определенностью, действительно ли личность "просветлена" или она просто вообразила себе это. Мы не имеем критериев для этого. Поэтому здесь стоит говорить не о действительных фактах, а о духовной реальности. Все эти странные факты являются, так сказать, психическим проявлением события, известного в качестве сатори. Каждое духовное событие - это и картина и воображение; там, где этого нет, не может быть сознания.



Воображение само по себе является психологической данностью, и поэтому - назвать ли просветление реальным или воображаемым - совершенно безразлично. Тот факт, что имеется религиозное движение, над которым многие блестящие умы работали в течение многих веков, - вполне достаточная причина для того, чтобы отважиться на попытки ввести подобные психические события в область научного изучения.



Помимо формирования определенных привычек, путь духовного обучения или формирования состоит из метода коанов. Под коаном понимаются парадоксальные вопросы, выражения или действия мастера. Согласно Судзуки, эта парадоксальность составляет самую суть этих вопросов, предлагаемых обычно в форме анекдотов - в качестве темы для медитации. Классический пример подобного анекдота - ВУ.



Однажды монах спросил у мастера: "Имеет ли собака также буддистскую природу? " - на что мастер ответил: "ВУ". Как замечает Судзуки, это "ВУ" означает просто ВУ. Очевидно, именно так бы собака сама ответила на вопрос. На первый взгляд кажется, что предложение подобных вопросов для медитации означает предвосхищение или предположение окончательного результата, и что содержание медитации ввиду этого будет предопределено, подобно некоторым медитациям йогов, субстанция которых определяется задачей, предложенной учителем. Коаны, однако, настолько разнообразны, настолько двусмысленны, и, сверх того, настолько ультрапарадоксальны, что даже эксперты остаются в полном неведении относительно того, что может возникнуть в качестве приемлемого решения. Более того, описание опытов настолько неясно, что ни в одном случае невозможно ощутить какой-либо бесспорной рациональной связи между коаном и опытом.

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