Cочинение «Эдвин Пауэлл Хаббл»

Американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл родился в Маршфилде в штате Миссури. Отец Хаббла служил в чикагской страховой фирме, дети в семье воспитывались в условиях самой суровой дисциплины.



Поступив в 1906 г. в Чикагский университет, Хаббл работал в лаборатории известного физика Милликена. Однако он не захотел заниматься физикой и направился в Англию, чтобы продолжить образование в Оксфордском университете, изучая римское право.



Возвратившись на родину, Хаббл получил диплом юриста. Но адвокатом он проработал всего год, а затем решил бросить юриспруденцию ради астрономии. Хаббл вернулся в Чикагский университет и начал работать ассистентом Йерксской обсерватории, близ Чикаго. Но научная работа Хаббла прервалась. Шла первая мировая война, и его призвали в действующую армию. По возвращении из армии Хаббл работал в обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии.



Труды Хаббла положили начало современной внегалактической астрономии. В 1924 г. Хаббл при помощи телескопа с диаметром зеркала 250 см на обсерватории Маунт-Вилсон доказал, что туманность Андромеды и некоторые другие туманности имеют звездное строение и находятся далеко за пределами млечного пути.



Таким образом, Хаббл установил, что наша галактика не единственная звездная система во Вселенной.



В последующие годы Хаббл исследовал много туманностей, которые он называл внегалактическими. Теперь они называются галактиками. Оказалось, что далеко не все эти галактики имеют спиральную форму. Многие из них эллиптической, а некоторые неправильной формы. В 1925 г. Хаббл составил первую подробную классификацию галактик по их формам и другим особенностям.



В 1929 г. Хаббл обнаружил, что между лучевыми скоростями движения галактик и расстояниями до них существует линейная зависимость (закон Хаббла) и определил численное значение коэффициента этой зависимости (постоянная Хаббла). Это открытие стало наблюдательной основой теории расширяющейся Вселенной.



Хаббл был одним из выдающихся астрономов ХХ в. и пионером изучения далеких звездных систем. В 1927 г. он был избран членом Национальной академии наук в Вашингтоне.