Cочинение «Экскурсия на завод Coca-Cola»

Мне очень понравилось на заводе. Когда мы туда приехали нам рассказывали про создание этого напитка.



Его изобрели очень давно. Лично мне известно только несколько видов Кока-Колы, а на самом деле их существует десятки. Нам рассказывали истории, в которых говориться, что с помощью Кока-Колы можно найти общий язык. В мире существует только три человека, которым известна формула напитка. Они никогда не находятся вместе. Потому что в одном месте, где они трое находятся, может произойти авария, и если они погибнут, то напиток Кока-Кола больше не смогут производить. После того как мы выслушали экскурсовода, нас угостили Кока-Колой, и задавали множество вопросов по тому, что нам рассказывали, таким образом, мы выигрывали призы. Потом мы пошли на сам завод, где производятся пластиковые бутылки, заливается напиток, обворачивается в пачки.



Всем очень понравилось на заводе, и от такого большого количества напитков у всех разбежались глаза.



Электрические скаты.



О существовании удивительных морских скатов, способных наносить людям довольно неприятные и труднообъяснимые «удары», знали ещё древние греки и египтяне. Изображения этих скатов и сейчас можно увидеть их на стенах древнеегипетских гробниц. Римляне считали, что скаты выделяют в воду какое-то ядовитое вещество. Было замечено, что яд выделялся, только когда появлялась добыча или на рыбу кто-то попадал. «Яд» действовал и на человека, причём прямо через кожу, но не был смертелен. Прикосновение к рыбе ощущалось как удар, рука отдёргивалась. Есть такие скаты, которые вырабатывают напряжение до 220 вольт.