Cочинение «Экскурсия в краеведческом музее»

Краеведческий музей – место, где встречаются настоящее и прошлое. Когда проходишь по его залам, то ощущаешь, как дух времен, которые пошли, наполняет тебя. Современные экспозиции радуют глаз. Во всем своем многообразии представлены шедевры народных ремесел, работы фотохудожников, скульпторов, живописцев – всех тех, кого в полной мере можно назвать творцами истории. По крайней мере и те ее части, которые не связаны с насилием и смертью.