Cочинение «Экскурсия в музей истории»

В очередное воскресенье я с бабушкой отправилась в музей истории. Здание музея недавно отремонтировали; уже с фойе начинается экспозиция показом генеалогического древа русских царей Романовых, я все не запомнила, но мне понравился сам замысел оформления музея. Там много картин, рассказывающих о быте древнего человека, демонстрируется одежда и оружие наших предков. Больше всего мне понравился зал, рассказывающий о наградах: орденах и медалях России. Я думаю, что в этот музей надо ходить много раз, чтобы запомнить его экспонаты, знать и любить свою историю. А сегодня было только первое и мимолетное знакомство с историей Отечества.