Cочинение «Экспрессионизм как направление искусства и литературы Германии первых десятилетий 20 века»

Одно из направлений европейского искусства 10-20. г. XX в. экспрессионизм — (фр. «выражение, выразительность»). Экспрессионизм входит в европейскую культуру (1910-е гг. ) из немецкой живописи (объединения «Мост» (Дрезден, 1905), «Синий всадник» (Берлин, 1911), наиболее известный художник Кандинский), оставшись в литературе (Г. Тракль, Ф. Кафка), музыке (А. Скрябин, И. Стравинский), театре (ранний Б. Брехт).



Возник экспрессионизм еще до первой мировой войны – как течение, родственное кубизму, футуризму, абстракционизму. Границы между этими почти одновременно возникшими в начале XX века течениями нередко уловимы с трудом, особенно в живописи.



В экспрессионизме выделяют два периода: до первой мировой войны и после.



-1. Ранний экспресионизм. Германия. Художники объединения “Мост” (1905-1912гг. ):



К первому периоду относят творчество немецких художников Пауля Клее, Альфреда Кубина и Оскара Кокошки, объединений “Мост”, “Синий всадник”.



Основатели – студенты архитектурного факультета города Дрездена: Эрнст Людвиг Кирхнер, Фриц Блейль, Эрих Хеккель и Карл Шмидт-Ротлуфф.



Художественный язык был обусловлен установкой на своеобразную интуитивную “варварскую” непосредственность: тяжелые массы пастозных мазков, положенные на крупнозернистые холсты в черных рамах. В картинах выражено предчувствие какого-то ужаса через деформацию предметов, природных форм, как бы разрушается и дискредитируется все, что казалось незыблемым.



Художники объединения “Синий всадник”:



В. Кандинский и Франц Марк основали альмонах “Синий всадник”. В конце 1911 года редакция альманаха открыла в одной из галерей выставку картин В. Кандинского, Ф. Марка, А. Макке и др. , которая положила начало объединению “Синий всадник”.



Для “Синего всадника”, в противоположность объединению “Мост”, было характерно тяготение к абстрактному искусству, к отказу от передачи видимого окружающего мира. Их творчество было призвано выражать чувства.



-2. Второй период: экспрессионизм периода первой мировой войны и в послевоенные годы:



К началу нового периода объединения “Мост” и “Синий всадник” распались, Франц Марк (в 36 лет) и Август Макке (в возрасте 27 лет) погибли во время мировой войны.



Экспрессионистические тенденции этого периода выразились в творчестве Макса Бекмана (офорты “Ночь”, “Морг” и др. ), Карла Хофера и Отто Дикса.



В этом направлении работали такие писатели, как Г. Кайзер (1878-1945), В. Газенклевер (1890-1940).



Неоспоримая заслуга экспрессионизма – воинственное выдвижение на передний план человека, его внутреннего мира в пору, когда человеку угрожало уничтожение в кровопролитных войнах. Экспрессионизм – это попытка показать внутренний мир человека, его переживания, как правило, в момент предельного духовного напряжения.



Протест, как естественная реакция человека на безумие и жестокость мира, принимает у экспрессионистов глобальный масштаб. Целое мироощущение сводится к протесту, ибо во всем, что окружает экспрессионисты не видели ни единого положительного момента: мир был для них средоточием зла, где нет места красоте и гармонии. Все прекрасное кажется фальшивым, удаленным от реальности. Они считали, что существенное заключается не в действительности, изображаемой художником, а в нем самом.



Но факты настоятельно вторгались в искусство, внося в него социальную конкретность. Левые экспрессионисты считали, что много может сделать художник своим вдохновенным словом. Это Кайзер, Толлер, Рубинер, Газенклевер, а также и ранний И. Бехер. Органом левых экспрессионистов был журнал «Акцион»(«Действие»), основанный в 1910 г.

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