Cочинение «Эпоха Возрождения, или Ренессанса»

Родиной Возрождения является Италия. Литература Возрождения неотделима от течения в духовной жизни этой эпохи – гуманизма (защита свободы мысли, разрушение сословных рамок, раскрепощение личности). В развитии культуры Возрождения различают 2 этапа: ранний и поздний. Между основными этапами можно выделить условно стадию «высокого» Возрождения.



Начало эпохи Возрождения связано и именем и творчеством Данте Алигьери. Жизнь и творчество Данте Алигьери. Поэзия Данте Родился Данте во второй половине мая 1265 г. во Флоренции главном культурном центре Италии ХII-ХIV вв. Известно, что Алигьери владели домами и участками земли во Флоренции и ее окрестностях и были людьми среднего достатка В. 18 лет Данте потерял отца и стал старшим в семье. В 1283 году он записался в цех аптекарей и врачей. Данте получил образование в объеме средневековой школы, затем изучал французский и провансальский языки. Молодой поэт внимательно изучал античных поэтов, в первую очередь Вергилия, которого всю жизнь считал своим "вождем, господином и учителем".



Главным увлечением молодого Данте была поэзия. Он рано начал писать стихи и уже в начале 80-х годов ХШ в. написал много лирических стихотворений, почти исключительно любовного содержания. В возрасте 18 лет Данте пережил большой психологический кризис - любовь к Беатриче, дочери флорентийца Фолько Портинари, друга его отца, впоследствии вышедшей замуж за дворянина Симоне де Барди и умершей в 1290 году в возрасте 25 лет. Историю своей любви к Беатриче Данте изложил в маленьком сборнике "Новая жизнь". После смерти Беатриче поэт усиленно изучал теологию, философию и астрономию и стал одним из ученейших людей своего времени. Данте принимал активное участие в политической жизни Флоренции.



В 90-х годах он заседает в городских советах, выполняет дипломатические поручения, а и июне 1300 г избирается членом правившей Флоренцией коллегии шести приоров. В борьбе между Белыми и Черными партиями Данте примкнул к Белым. В ноябре 1301 г. принц Карл Валуа учинил расправу над сторонниками партии Белых. В январе 1302 г. Данте был приговорен к большому штрафу. Его лично обвинили во взяточничестве. Поэт, боясь худшего бежал из Флоренции. До конца своей жизни он провел в изгнании. Последние годы жизни Данте провел в Равенне у князя Гвидо да Полента, племянника воспетой им Франчески да Римини. Здесь он работал над своей знаменитой "Божественной комедией".



Данте надеялся на почетное возвращение домой, но не дожил до этого. Скончался он 14 сентября 1321г. в Равенне. В последствии Флоренция неоднозначно делала попытки вернуть себе прах великого изгнанника, но Равенна всегда отвечала ей отказом Свою литературную деятельность Данте начал как литературный поэт. В 1292 году (в 27 лег) Данте написал первую в истории западноевропейской литературы автобиографическую повесть ''Новая жизнь", в которую включил тридцать стихотворений, посвященных Беатриче. В книгу Данте включил не все свои стихи, а только те, которые он считал наиболее тесно связанными с Беатриче. В результате такого субъективного отбора за пределами книги остался целый ряд превосходных стихотворений. Стихотворения расположены в фонологическом порядке. "Новая жизнь" начинается с рассказа о первой встрече девятилетнего поэта с его ровесницей Беатриче.



Уже тогда его сердце "содрогнулось". Через 9 лет произошла вторая встреча поэта с Беатриче, вызвавшая сильное волнение в душе Данте. Девушка приветливо поклонилась ему, и это наполнило его душу блаженством. Поэт видит сон: бог любви несет на руках его возлюбленную и дает ей отведать сердце поэта. Друзья высмеивают Данте и объявляют его больным. Это побуждает Данте скрывать свою любовь к Беатриче. Он притворяется влюбленным в другую женщину. Притворство получилось таким убедительным, что Беатриче перестает ему кланяться.



Поэт в отчаянии. На протяжении всей книги он говорит об облагораживающем действии Беатриче на него и на окружающих.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--