Cочинение «Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822)»

Эрнст Теодор Амадей Гофман — гениальный немецкий деятель культуры эпохи романтизма. Прежде всего он, конечно, замечательный писатель, но также и композитор, автор первой немецкой романтической оперы «Ундина», живописец, театральный критик, декоратор. Он родился в Кенигсберге, в семье адвоката. Получив юридическое образование, он работал судебным чиновником в разных прусских городах. Но подлинная жизнь Гофмана проходила за стенами судебных учреждений, в занятиях искусством, музыкой, литературой. Он создал два романа— «Эликсиры сатаны» (1813) и «Житейские воззрения Кота Мурра» (1820— 1822). Но прежде всего Гофман-писатель прославился своими причудливыми фантастическими новеллами-сказками. Жанр этих новелл можно определить, используя выражение самого автора— «сказка о реальном» или «сказка из новых времен». Можно назвать эти произведения и «фантазиями о современной Германии», кстати, свой первый новеллистический сборник Гофман так и озаглавил — «Фантазии в манере Калло». Действительно, в гофмановских произведениях пересекаются два мира — реальности и фантастики.



Фантастика не просто соседствует с повседневностью, но часто прячется за нею, таится в ней. Так, невероятные приключения в новелле «Золотой горшок» начинаются с того, что герой, второпях пересекая рынок, опрокидывает корзину с яблоками у одной из торговок, а фея из новеллы «Крошка Цахес» служит в обычном пансионе для благородных девиц. Романтические герои Гофмана способны видеть в обыденном течении жизни необыкновенное, фантастическое (как Ансельм в «Золотом горшке», наблюдающий игру зеленоглазой змейки в кусте бузины), либо открывать за видимостью, иллюзией что-то настоящее, какую-то реалию действительности (как Бальтазар, не поддавшийся чарам феи и не давший себя ослепить мнимыми достоинствами уродца Цахеса). Персонажи-обыватели (филистеры, как называли их в Германии) не умеют ни фантазировать, ни открывать для себя мир фантазии, они боятся всего неординарного, необычного или просто не замечают его. В этом противопоставлении персонажей-романтиков — поэтов, художников, музыкантов — и пошлых, заурядных, неизменно трезво мыслящих филистеров кроется огромная сатирическая сила Гофмана-новеллиста, которого по глубине и остроте критики современного ему общества не раз сравнивали с французским писателем-реалистом Бальзаком.