Cочинение «Эстетика японского искусства»

Японская культура имеет ряд специфических черт. Цзенбуддизм – появился в 14-15 в. , когда Япония стала частью Китая как синтез трёх основных религий – китайского буддизма, даосизма и конфуцианства. Главной четой является отказ от антропоцентрической картины мира. Японцы исходят из того, что человек есть часть мира природы. Жизнь представляет собой вечный круговорот природы. Основа – идея реенкарнации (перехода духа в новую фазу развития)



Смерть не исчезновение, а видоизменение. Важное место занимает эстетика смерти – особый ритуал нравственного очищения – харакири и синоку. Идея реенкарнации определяет своеобразие концепции времени – симультанное – в сознании японцев сознание неподвижно.



Основной принцип отношения человека с миром – принцип созерцательности. Интуитивное озарение – сатори. Оно может произойти когда угодно. Характерна также детализация (изображение цветка, птицы, воплощающих всю красоту мироздания) Японцы считают, что подлинным искусством становится лишь то произведение, которое имеет подтекст. Н-р. «сад 15 камней Рёандзи» (мир не такой как кажется).



Парадоксальность – идея круговорота жизни(встреча как начало расставания).



Условно литературу Японии можно разделить на до 2МВ и после. Именно 20 в. В Японии хар-ся распространением западных философских учений. Для литературы 50-70 гг. важным стал поиск нац. самобытности. Условия капитуляции Японии были очень жестокими. Многие писатели обращались к хар-м яп. традициям.



16. С наступлением 20-го века японская литература начинает проникать на Запад. Благодаря переводам западные читатели знакомятся с произведениями японских авторов. Произведения нового времени, наиболее часто читаемые на английском и других языках, включают "Кикё" ("Возвращение домой") Осараги Дзиро, "Кинкакудзи" ("Храм Золотого павильона") Мисима Юкио и "Тадэ куу муси" ("Кто-то предпочитает и крапиву") Танидзаки Дзюнъитиро.



В 1968 г. Япония обретает своего первого Нобелевского лауреата в области литературы – японскому писателю Кавабата Ясунари (1899-1972) присуждается Нобелевская премия за успехи в области литературного творчества. Кавабата широко известен за рубежом многочисленными переводами своих произведений, включая такие, как "Снежная страна", "Тысяча журавлей" и "Киото", "Стон горы" и другие. Его стиль пронизан стремлением к красоте, необычайным лиризмом и обостренной чувствительностью.



Акутогава Рюноске. Прожил недолгую жизнь. Родился в Токио в семье торговца молоком. Воспитанием занимался дядя. А. хорошо знал творчество русских, Европ. писателей. преподавал в Университете, но вскоре понял, что не может мириться с рутиной, царящей в университете. Ушел из жизни, выпив слишком большую дозу снотворных. Самая престижная литерат. премия в Японии носит имя Акутогавы.



Акутогава очень часто берет сюжеты в классической японской литературе (военный эпос, средневековые анекдоты). Определить время, в которое происходят события практически невозможно. Человек не меняется с течением времени. А описывает столкновения противоположных чувств и страстей.



Первые рассказы Акутагавы Ворота Расёмон (1915) и Нос (1916) заставили говорить о появлении нового талантливого автора. В рассказе Ворота Расёмон уволенный слуга, размышляя об угрозе голодной смерти, подумывает – не стать ли ему вором, но пока окончательно сделать этот шаг не решается.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--