Cочинение «Это наша ПОБЕДА»

В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами. Взрослые были на работе, школьники готовились к выпускному вечеру, девчонки играли в «дочки матери», мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многое в жизни перечеркнёт одно страшное слово- Война. . . Вторая мировая война была страшнейшей в истории человечества. В памяти тех, кому пришлось через неё пройти, навсегда осталось военное тяжёлое время. Война стала судьбоносным событием не только для нашей страны, но и для всего человечества. Грозное дыхание этой войны коснулось практически каждой семьи.

Преимущество врага было очевидно. В первые месяцы войны наши войска отступали под напором гитлеровских войск, а женщины, старики, дети оставались беззащитными перед лицом врага. На фронт уходили не только военнообязанные. Много подростков ещё не успев окончить школу, устремлялись на фронт. Юноши и девушки старались сделать всё от них зависящее, чтобы помочь. Молодые девушки устремлялись в военные госпитали, чтобы помочь раненым. Многие из них погибали. Женщины, имя на руках маленьких детей, о которых нужно было заботиться, работали на заводах и фабриках. Дети и старики, стоя у станков днями и ночами, изготавливали оружие для солдат, постоянно не доедая, в холоде и преодолевая тяжелые условия. Они делали все, что было в их силах, чтобы помочь пережить войну и одержать победу над захватчиками. Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, письма, похоронки, фронтовые фотографии и другие вещи. Воспоминания о военном времени продолжают передаваться из поколения в поколения. Я не видела войны, но я знаю о ней. Мы должны знать, какой ценой завоевано наше счастье! Мир на нашей Земле! Солдаты погибали, понимая, что они отдают свою жизнь во имя будущих поколений. Я многое знаю о войне из произведений литературы, из рассказов моих дедушек и бабушек. Например, как они голодали. И для того чтобы достать буханку хлеба, ходили за много километров, и несмотря на то, что моя семья жила в деревушке, куда не дошли немцы, всё равно они ощущали их присутствие и страдали от войны. Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания о прошедших годах. Все меньшие становятся среди нас ветеранами Великой Отечественной войны. Войны, в которой одна идеология, лица, стоявшие за ней, стремились поднять под себя народы мира, уничтожить многие из них. «Было ли страшно на войне?» Страх - это реакция на опасность. У одного чувства страха - это ослабление сознания, духа, а у другого опасность вызывает умственные и физические силы. И это победа. Победа над собой, а значит и над врагом. Война - это всегда тяжёлое испытание не только для страны, но и для каждого отдельного человека. Среди ужасов военного времени людям удалось сберечь в себе доброту, любовь, сострадание. Победа в Великой Отечественной войне досталось нам очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений, погибших воинов. Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и факты нашейистории, 9 мая –День Победы- остается неизменным.

Вечная слава Победителям!