Cочинение «Египтяне верили в бессмертие души»

Египтяне верили в бессмертие души; это была с незапамятных времен главная доктрина египетской религии. Благодаря ней установились все своеобразные похоронные обряды и обычаи, а также и все эмблемы, изображавшиеся на гробах и надгробных памятниках. Эта была эпоха возведения великих пирамид, эпоха сложения основных видов древнеегипетского искусства, его стилистических особенностей. Главной из них была строгая система композиционных и иконографических правил, получивших название «канона». В древнеегипетском искусстве каноны не менялись на протяжении многих столетий. Пирамиды и храмы сооружались как усыпальницы. В гробницы помещали портретные статуи в качестве нетленных двойников покойных, убежищ для их бессмертных душ – «ка».



Внутри стены гробниц обильно украшались росписями и рельефами, прославлявшими владельцев и рассказавшими об их подвигах в жизни. Бессмертие было обещано тем душам, которые Осирис, верховный судья, признает праведными. Эти души должны были вернуться в их телесную оболочку и оживить ее новою жизнью, не знающей смерти. Души же грешных подвергались вторичной смерти, за которой следовало небытие. Вся эта доктрина о бессмертии души ясно изложена в египетском похоронном требнике. Эта священная книга, которая должна была находиться в каждом гробу, состояла из гимнов, молитв и разных похоронных обрядов. Глава вторая этой книги вся посвящена жизни, начинающейся после смерти, а глава сорок четвертая ясно и определенно говорит о том, что эта новая жизнь будет бессмертна. Этот-то принцип вместе с санитарными мерами, обусловленными климатическими требованиями страны, ввел обычай бальзамирования тела для сохранения его от разложения и порчи, или же для того, как говорит текст требника, "чтобы душа могла вновь соединиться со своим телом". На одном надгробном памятнике в виде столба (стела) в Булакском музее умерший, представ перед Верховным Судьёю, говорит следующее, как гласит надпись: "Я привязан к богу моей любовью, я накормил голодающего, подал воды жаждущему, одел лишенного одежды и приютил бесприютного". Эти слова, в которых выражено стремление к высшему нравственному совершенству, являются на этом памятнике не случайным единичным явлением, говорит Мариэтт, а встречаются весьма часто на надгробных памятниках, так что их можно считать обычной повседневной молитвой. Бог Тот изображался всегда в сценах суда над душами и встречается очень часто на надгробных памятниках.



Он часто изображался с богиней Пахт, или Сехмет, богиней с львиной головой. Иногда, впрочем, она изображалась с головою кошки, потому что Пахт, богиня правосудия, становится злобной львицей для грешников, для праведных же она является такою же ласковою, как кошка. Душа умершего представала перед судьями, помощниками далекого Осириса; они ее допрашивали; затем на весах взвешивалось все добро и зло, содеянное этой душой, и бог Тот записывал решение, а Осирис выносил приговор. Иногда наказание состояло в том, что душа должна была воплотиться в тело какого-нибудь нечистого животного, например, в свинью, и священная лодка отвозила эту душу уже к образе животного на землю среди живущих. Затем для этой души вместе со второй смертью наступало небытие, потому что, по мнению египтян, бессмертие души приобреталось или утрачивалось человеком сообразно с его жизнью и поведением на земле.



Хотя Осирис, Исида и Гор – главные египетские боги, но Мемфис и Фивы, бывшие долгое время столицами двух отдельных царств, имели особенных богов, которые потом смешались и соединились в египетской мифологии. Птах был главным богом Мемфиса; он обыкновенно изображался в виде мумии с обритой головой. Он назывался богом "с красивым лицом; богом, придающим новую жизнь или новые формы". Птах есть то божество, которое снабдило бога Ра, сотворившего Вселенную, всеми элементами, из которых составился мир. Он часто изображается с символом воскресения на голове – это скарабей, или навозный жук, – и попирает ногами крокодила, символ мрака.



Амон является высшим божеством Фив; греки отождествляли его с Юпитером. Он главный деятель в природе и главная причина, заставляющая природу вечно возобновляться. Так как для Египта высшее проявление могущества этого бога заключалось в размножении стад, то Амон чаще всего изображался в виде барана, и вот почему в Фивах к храмам, посвященным этому богу, вели дорожки, украшенные по обеим сторонам бараньими головами. Это животное было ему посвящено и чаще всего приносилось ему в жертву. Когда Амон олицетворял живительную теплоту солнца, он назывался Амон-Ра.



Его супруга – богиня Мут – называлась царицей неба и владычицей ночи, она же была матерью восходящего солнца. Обычная одежда Амона – короткая туника, подпоясанная кушаком, его головной убор – красная корона с двумя большими черными перьями. Богиня Мут всегда изображалась с двойной короной (пшент) – эмблемой господства над Верхним и Нижним Египтом. Её отличительный признак – ястреб, символ материнства. Египтяне полагали, что все ястребы – самки, и поэтому считали его символом материнства. Нил есть только видимое воплощение Амона, которому Египет обязан своим плодородием. Бог тогда назывался Амоном-Нилом или Кнуфисом. На одном античном барельефе в храме Дендеры Амон-Кнуфис изображен с бараньей головою, украшенною перьями; он с распущенными крыльями и держит в одной руке ключ Нила, а в другой – парусное судно. Многочисленные памятники Египта изображают этого бога как повелителя Нила, регулирующего разлив его вод. На одном барельефе в городе Филах изображен египетский фараон Птолемей III Евергет, приносящий жертву Амону-Кнуфису. Этот бог, по обыкновению, окрашен в голубую краску, его баранья голова ещё украшена козлиными рогами, символом размножения, диском и солнечными лучами; он держит в руке ключ Нила и жезл милостивых и добрых богов; за ним сидит его супруга, окрашенная в красную краску: на голове у нее рога, а в руках жезл с цветком лотоса, отличительный признак египетских богинь, и ключ Нила.



Египетские фараоны часто отождествлялись с восходящим солнцем и получали тогда титул сыновей Амона. Александр Великий, говорит один из исследователей Древнего Египта, будучи умным и хитрым политиком, прекрасно понял, что самый лучший способ упрочить свою власть над Египтом и приобрести популярность заключался в том, чтобы воспользоваться некоторыми религиозными предрассудками, упроченными веками; поэтому он отправился в оазис Амона, где находился главный храм и оракул этого бога. Оракул провозгласил его сыном Амона, или солнца, и с тех пор он является в глазах египтян воплощением солнца, которому они должны были, по своим верованиям, повиноваться беспрекословно и безропотно. Его потомки Птолемеи продолжали следовать его примеру, отправляясь в храм Амона за почетным в той стране титулом – «сын солнца».



Диодор Сицилийский упоминает в своих сочинениях о праздниках и торжественных шествиях, во время которых изображение бога Амона несли в священной лодке. «Статуя бога, говорит он, покрыта изумрудами и другими драгоценными украшениями.

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