Cочинение «"Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат..." (1)»

Двадцать второго июля тысяча девятьсот сорок первого года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. В человеческой памяти этот день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой Отечественной войны. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться, кто пережил все тяготы и горести этого периода в нашей истории. Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм.

Мы не видели войны, но знаем о ней, и поэтому должны помнить, “какой ценой завоевано счастье”. Из прочитанных мною произведений о войне больше всего запал в душу роман Бориса Васильева “В списках не значился”. Подвиг главного героя, которому было всего восемнадцать, близок мне, его ровеснику. Описывая в произведении молодость героя, его неопытность, автор показывает, из кого вырастают герои войны. Молодой, безусый лейтенант Плужников, полный желаний, заканчивая училище, мечтает о разведчасти. Тогда молодому командиру было еще не понять, что ему и его стране предстоит испытать, пережить, вынести, так как он был убежден и уверен в советско-германском договоре о ненападении. Известие о войне для него должно было стать шоком, но сила характера не позволила ему паниковать. Так он себя ведет на протяжении всего романа. Да, я согласен, что вначале ему было страшно, но затем он превозмог себя и понял, что на войне как на войне. Если ты испугался, струсил, усомнился в своей силе, то из-за твоего страха вместо тебя погибнет другой человек. И мне запомнились слова Николая: “Лучше умереть, чем предать своих товарищей, Родину!” Каждый день Плужников выполнял однообразную работу: таскал пулеметы от атаки до бомбежки, искал патроны, добывал воду для оставшихся в подвале. И даже когда Коля остался один, он не изменил своей цели оборонять крепость и уничтожать фашистов. Это он считал своим долгом.

Николай был последним защитником так и не покорившейся крепости.

Что такое подвиг, каждый понимает по-своему. Для меня, например, Плужников — это герой, совершивший подвиг, он будет бессмертен. Николай, как и многие другие, — герой, не “сломался” в начале войны, не предал своих идеалов, Родины. Сражался во имя людей, не думая о себе. Плужников совершал эти действия, не думая о чести, славе, наградах и признании. Бескорыстие, человеческое в человеке помогли ему преодолеть страх. Ответственность перед всем человечеством, своим народом — он ничему не изменил. Николай сам совершил подвиг, хотя, мне кажется, считал, что на его месте каждый так же поступил бы. Этот подвиг был нужен живым, чтобы они помнили тех, кто отдал за них свою жизнь.

Еще одним из замечательнейших произведений о войне является повесть Василя Быкова “Сотников”. Но здесь уже затрагивается проблема нравственного героя на войне. В повести сталкиваются не представители двух разных миров, а люди одной страны. Герои повести — Сотников и Рыбак — в обычных условиях, возможно, и не проявили бы свою истинную натуру. Но во время войны Сотников с честью проходит через тяжелые испытания и принимает смерть, не отрекаясь от своих убеждений, а Рыбак перед лицом смерти меняет свои убеждения, предает Родину, спасая свою жизнь, которая после предательства теряет всякую цену. Он фактически становится врагом. Он уходит в мир иной, чуждый нам, где личное благополучие становится выше всего, где страх за свою жизнь заставляет убивать и предавать. Перед лицом смерти человек остается таким, каков он есть на самом деле. И поэтому Рыбак стал на путь предательства, чтобы только сохранить свою жизнь.

Василь Быков очень хорошо сопоставил две человеческие линии во время войны. Он показал на примере этих героев тех людей, которые сражались до конца за нашу Родину (Сотников), и тех людей, которые предавали ее (Рыбак). Что касается меня, то я считаю, что на нашей земле должно быть побольше таких людей, как Сотников.

В 1945 году всю землю озарил, наверное, самый великий праздник мира — Победа в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой она досталась. Русский народ спас и свою Родину, и все человечество от фашизма.