Cочинение «"Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат..." (2)»

Мы живем на земле, где в годы Великой Отечественной войны было унесено свыше шестидесяти миллионов человеческих жизней. Это была самая кровавая война в истории человечества, которая оставила глубокий след во всех областях жизни и преподнесла людям немало жестоких уроков.

Жестокая правда и трагедия войны и сегодня отзываются болью в наших сердцах. Тема войны нашла свое отражение в творчестве многих писателей: В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Некрасова, К. Воробьева, Б. Васильева и других. В произведениях этих авторов мы чувствуем боль пережитого, преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье Родины. Человек на войне — вот основная тематика творчества многих писателей. Читаем их произведения, и перед нами встают картины человеческого подвига или подлости, взлета души или падения.

Истоки подвига и предательства раскрывает Василь Быков в повести “Сотников”. Рыбак решил, что путем предательства он сохранит себе жизнь. “Своя рубашка ближе к телу. Жить любой ценой!” Такова мораль Рыбака. Сотников же в первую очередь думает про людей. Им руководят высокие моральные принципы. Сотников ни на секунду не может преступить черту, за которой человек перестает быть человеком. Быков восхваляет, преклоняется перед Сотниковым, как перед могущественной личностью настоящего героя. Таким его делает чувство ответственности, обязанности, мужественности. Перед своей смертью Сотников видит в толпе мальчика, герою хватает силы улыбнуться ему. Мальчик — это надежда, вера в счастливое будущее, это эстафета поколений.

Что же такое подвиг? В чем сущность героизма? Над этими вопросами нас заставляет задуматься К. Воробьев, когда мы читаем произведение “Убиты под Москвой”. В нем он хочет доказать, что превыше всего должна быть человеческая жизнь. Это понимает и Алексей, главный герой произведения, когда остается один. Все кремлевские курсанты, которые были его друзьями, погибли от жестокости, безответственности и наплевательства на их судьбы.

Воробьев хочет донести до нас то, что человеку в тяжелые минуты его жизни свойственно все: страх за себя, боязнь потерять жизнь. И мы должны не осуждать, а пытаться понять, почему люди совершают те или иные поступки.

В повести Б. Васильева “В списках не значился” раскрывается красота духовного мира русского солдата. Главный герой произведения — Николай Плужников, который недавно окончил военное училище, ничего еще не знает о настоящей войне, поставил для себя цель: во что бы то ни стало не дать врагам захватить Брестскую крепость. Он выполнял обещание, которое дал самому себе. Коля боролся до конца своей жизни, ему пришлось много пережить в эти суровые для него дни. Но никакие беды не позволили сломить в нем человека. Даже сами фашисты перед смертью Плужникова отдали ему честь, когда он проходил мимо них.

Николай Плужников — настоящий защитник своего Отечества. Мужественный патриот своей Родины, он до конца сражался за счастье и свободу своего народа.

Будет идти время вперед, будут приходить в литературу новые поколения, но в нашей памяти никогда не померкнет ратный подвиг людей, совершенный ими в годы Великой Отечественной войны.