Cочинение «"Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат..." (3)»

Прошло уже более половины столетия с того дня, когда закончилась война. Она сломала и унесла миллионы судеб и жизней. Война украла у людей их юность, одев подростков в шинели и отправив на фронт. И только их слезами, потом и кровью была достигнута победа.

О войне написано очень много. Первые произведения появились еще в военные годы, и до сих пор писатели вновь и вновь возвращаются к этой теме. Постепенно углубляется представление о войне, ее быте, о не всегда героическом поведении человека в военных условиях.

Одним из лучших произведений, объективно и правдиво показывающих суровые будни войны, является повесть В. Быкова “Сотников”. Писатель сам прошел через все ужасы войны, которая оказала большое влияние на творчество автора. В. Быков пришел в литературу с большим желанием рассказать всю правду о войне от имени целого поколения, своих ровесников, которые не смогли вернуться домой. Основной темой произведений писателя является фронтовая жизнь, партизанская и подпольная борьба народа против фашистов. В повести “Сотников” автор показывает своих героев в таких ситуациях, когда было необходимо проявить мужество и непокоренность. Партизан Сотников боролся с врагами до последней минуты. Для него было важно жить, когда он был командиром в армии, когда от него зависела жизнь людей. Попав в фашистский плен, Сотников уже завидовал тем солдатам, которые погибли на поле битвы. Он жертвовал собой ради других, хотел взять всю вину на себя, лишь бы только отпустили остальных. И в то же время в этой повести идет противопоставление. Писатель показывает нам другого героя, который из-за своей трусости покорился врагам. Однако В. Быков не осуждает таких людей, потому что сам на себе прочувствовал влияние войны на человека. И тем не менее писатель восхищается такими людьми, как Сотников, который проявил великое мужество, благородство и самоотверженность в эти трудные для нашей страны времена.

Также правдиво показана война и в повести Воробьева “Убиты под Москвой”. Она предстает тут во всем своем трагическом величии и грязных кровавых буднях. В этой повести рассказывается о том, как роту кремлевских курсантов, совсем еще не знавших войны, посылают на фронт. По сравнению с немцами, у которых были танки, самолеты, сбрасывающие бомбы, у этих молодых ребят были лишь “игрушечные” автоматы и бутылки с какой-то взрывчатой смесью. Рота была окружена и уничтожена, а командир Рюмин предпочел смерть плену. Война в повести показана не “человеком со стороны”, а через восприятие непосредственных участников событий. К. Воробьев твердо уверен, что именно солдат делает войну, что человек на войне — не только боевая единица, а живое, со слабостями и достоинствами, страстно жаждущее жить существо. Самое страшное на войне — это не свистящие пули, не разрывающиеся бомбы, не разрушающиеся на глазах дома. Самое страшное — видеть смерть человека.

Поэтому мне кажется, что именно простой солдат заслуживает всех почестей, именно он больше всех претерпел на войне. Такие люди не задумываются над потерей своей жизни во имя Родины, они могут погибнуть, защищая жизнь товарища. Наша задача — хранить вечную память об этих людях и сделать все, чтобы война не повторилась никогда.