Cочинение «"Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат..." (4)»

Наша земля — это частичка нас. Это то, где мы работаем, учимся, живем. Это цветущие сады, это реки, это мирное небо над головой, это радостная и спокойная жизнь свободных людей, которые стремятся улучшить эту землю и обеспечить мир.

Война — это страшное слово. Это ужас, это разрушение, это безумие, это уничтожение всего живого. Когда на землю приходит война, на ее защиту встают все те, кому дорога эта земля.

Так было и в тысяча девятьсот сорок первом году, когда на Советский Союз напала фашистская Германия. На борьбу с врагом поднялся весь советский народ. Люди готовы были сражаться до последней капли крови, не щадя себя и своей жизни. Уже прошло много лет с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, но память о людях, которые защитили нашу землю от фашистов, останется у нас навсегда.

Я прочитала роман Б. Васильева “В списках не значился”. Этот роман произвел на меня огромное впечатление. Роман читается с неослабевающим интересом от начала до конца. Мысли и поведение героев держат в постоянном напряжении.

Молодой лейтенант, только что окончивший военное училище, Николай Плужников, вместе с другими курсантами прибыл в расположение Брестской крепости в ночь, которая отделяла мир от войны. Его еще не успели занести в списки, а на утро бой, который длился для лейтенанта девять месяцев. К моменту войны Николаю едва ли исполнилось двадцать лет. Мы видим, как из лейтенанта рождается герой, а его поступки становятся подвигом. Он мог уехать из крепости. Это не было бы ни дезертирством, ни изменой. Плужников не значился в списках, он был свободным человеком. И именно эта свобода давала ему выбор. Он выбрал то, что сделало его героем. Я хочу отметить его солидарность с другими солдатами. Он не думает о себе, а помогает преодолеть ужас, страх другим солдатам. Он задумывается над тем, что старшина, спасший ему жизнь, сам погибает. Встретив солдата, Плужников говорит ему: “Я долго думал, как назвать себя, если попаду к немцам. Теперь знаю. Я — русский солдат”.

Мое уважение к Николаю и к таким, как он, безгранично. Это не только потому, что они спасли нашу жизнь, обеспечили мирное существование, но и потому, что это живой пример твердости характера, пример, на котором мы должны учиться.

Конец романа трагический. “У входа в крепость стоял невероятно худой человек неопределенного возраста. Вид у него был изможденный, голова высоко поднята. На вопрос офицера, кто он такой, Плужников гордо ответил: “Я — русский солдат. Вот мое звание, вот моя фамилия”. Лейтенант так и не назвал себя. Воле, характеру этого человека поразились немецкие офицеры.

Николай Плужников и такие, как он, — гордость нашей земли. Они любят свою землю, свою Родину. И если над ней нависла опасность, они готовы к ее защите.

В Бресте воздвигнут памятник Неизвестному солдату. Всегда горит огонь у его могилы. Это символ глубокого народного уважения к тем, кто сражался за спокойную жизнь народа, за освобождение земли.

Мы мирный народ, но, если над нашей землей нависнет опасность, мы поднимемся на борьбу.