Cочинение «"Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат..." (5)»

Великая Отечественная война оставила в сердцах людей глубокую кровоточащую рану. По сегодняшний день воспоминания о тех страшных днях жгут сердца. Спустя столько лет люди с ужасом вспоминают те жестокие, ужасные дни. Немцы не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков, а солдат тем более. Благодаря героизму, смелости и патриотизму наших солдат, благодаря тому, что они не боялись смотреть смерти в глаза, что отдавали жизнь за мир на земле, мы победили.

С каждым годом количество людей, воевавших и видевших все тяжести войны, становится все меньше и меньше. Мы, молодежь, узнали о войне, о ее суровости, о героизме солдат не только от своих дедушек и бабушек, но и из книг. Многие современные авторы в своих произведениях описывают все тяжести войны и героизм солдат.

Очень хорошо военную тематику описывают авторы-современники старшего поколения, те, которые сами своими глазами видели весь ужас войны. Они описывают ее такой, какой она была на самом деле, без изменений. Авторы описывают не только поле боя, но и жизнь простых людей вне поля боя: жизнь пленников в концлагерях, жизнь партизан и многое другое.

В повести К. Воробьева “Это мы, господи!. . ” автор не показывает, как воевали солдаты, он показывает жизнь солдат-пленников. Он пишет о том, что люди, попавшие в лагерь, обречены на смерть. Лишь сильные и смелые духом люди, патриоты своей Родины, выживали в этих нечеловеческих условиях. Таким показан главный герой Воробьева — Сергей Костров. Несмотря на свои неудачные побеги, он все-таки не отказывается от этой мысли, а ожидает новой возможности.

В повести В. Быкова “Сотников” рассказывается о двух партизанах: Рыбаке и Сотникове. В начале повести Рыбак нам показан добрым, ответственным человеком, настоящим другом. В конце произведения показана обратная сторона его характера. На первый взгляд, предосудительная: за счет того, что он стал полицаем, он остался жив. Но если разобраться: что в этом предосудительного, вполне нормальное желание жить. Рыбак стал предателем только из-за того, что он хотел жить. Сотников же предпочел лучше умереть, чем быть предателем. Быков в своих произведениях сопоставляет героя и предателя, благородство и подлость, добро и зло, подвиг и малодушие.

На войне были разные люди, возможно, что-то в них мы и осуждаем, но мы не знаем, как бы мы поступили на их месте, что бы мы выбрали в порыве страха и желания жить.

Мы должны хранить память о тех, кто жертвовал собой ради светлого будущего для нас.