Cочинение «Если бы я был мэром»

Для того, чтобы быть мэром города Москвы, надо быть грамотным человеком во многих областях знаний: экономике, градостроительстве, истории.

Если бы я был мэром, то подобрал бы себе помощников, болеющих за свое дело. Я считаю, что у нынешнего мэра Москвы Лужкова Юрия Михайловича плохие помощники в области архитектуры. Сейчас Москва превратилась в город непонятной национальной принадлежности. Несмотря на то, что Москва многонациональный город - все же она столица России. Сейчас повсеместно построили, особенно в центре Москвы, огромные здания с темными зеркальными окнами и некрасивыми "голубятнями" на крыше, а маленькие, уютные, старые здания снесли. Эти здания, по-моему, не украшают Москву. Раньше в Москве гармонично уживались разные национальные традиции в архитектуре и ланшавте. Например, улица Большая Ордынка, на которой есть православные храмы и дома русских купцов, мусульманская мечеть и дома татарских купцов. Таких улиц в старой Москве много. Также гармонично уживались особняки и магазины. Очень жалко, что с лица Москвы исчезают маленькие магазины. Каждый магазин имел свой домашний уют. Сейчас куда ни пойдешь - одни "супермаркеты" - безликие, вернее на одно лицо, магазины.

Я часто ходил с мамой на улицу Пятницкую в кондитерский магазин. Это был музей конфет, разложенных на полукруглом прилавке, в огромных окнах стояли старинные китайские вазы и слоны, а с потолка спускалась огромная хрустальная люстра, сейчас там супермаркет. Таких примеров можно привести много.

Пожилые люди выражают свое неудовольствие Лужкову, что Москва теряет свое лицо, уют и теплоту, становится холодным городом с вывесками на иностранных языках. Он за всем уследить не может. Вот здесь и нужны помощники. Если бы я был мэром, то постарался бы, чтобы в благоустройстве города мне помогали не только помощники-специалисты, а все горожане.

Быть мэром очень трудно. Наш мэр Лужков Ю. М. стремиться делать как можно больше и лучше для города и людей. Строит новые школы, спортивные сооружения, дома для престарелых, восстанавливает храмы, мечети, синагоги.

Если бы я был мэром города Москвы, то многие начинания Ю. М. Лужкова продолжил.