Cочинение «Если бы я был моими родителями, или формула воспитания»
Если бы я родителями моими был,
то я подошел бы к вопросу воспитания своих детей с научной точки зрения.
Я бы нашел лексическое значение слова «воспитание» и увидел бы, что это систематическое и целеустремленное воздействие на личность.
Я бы даже вывел формулу поведения своего ребенка, если бы я родителями моими был.
Я бы рассмотрел две крайности в поведении своего ребенка:
отсутствие желания выполнять родительские указания и повиновение с полуслова.
Итак, если бы мой ребенок не слушался меня вообще,я бы временно позволил ему это (молча, конечно )
Ну, например, не чистил бы он зубы день, два,
ну три дня!
На четвертый день самому бы стало противно -
сам бы почистил. Но только никто бы не похвалил.
Произошла бы страшная вещь - пострадал бы статус
ребенка. Статус - состояние.
Если бы мой ребенок слушался меня с полуслова, то мне бы быстро это наскучило и тогда его просто не за что было хвалить,
и я бы перестал воспринимать его как ребенка,
если бы я родителями своими был.
Наконец, я бы получил следующую формулу:
Статус ребенка = 1/2 послушания + 1/2 непослушания.
То есть, не надо во всем слушаться родителей!
И тогда, если бы я был я, я захлопал бы в ладоши, а я сделал бы ему замечание,
если бы я родителями моими был.