Cочинение «Если бы я был моими родителями, или формула воспитания»

Если бы я родителями моими был,

то я подошел бы к вопросу воспитания своих детей с научной точки зрения.

Я бы нашел лексическое значение слова «воспитание» и увидел бы, что это систематическое и целеустремленное воздействие на личность.

Я бы даже вывел формулу поведения своего ребенка, если бы я родителями моими был.

Я бы рассмотрел две крайности в поведении своего ребенка:

отсутствие желания выполнять родительские указания и повиновение с полуслова.

Итак, если бы мой ребенок не слушался меня вообще,я бы временно позволил ему это (молча, конечно )

Ну, например, не чистил бы он зубы день, два,

ну три дня!

На четвертый день самому бы стало противно -

сам бы почистил. Но только никто бы не похвалил.

Произошла бы страшная вещь - пострадал бы статус

ребенка. Статус - состояние.

Если бы мой ребенок слушался меня с полуслова, то мне бы быстро это наскучило и тогда его просто не за что было хвалить,

и я бы перестал воспринимать его как ребенка,

если бы я родителями своими был.

Наконец, я бы получил следующую формулу:

Статус ребенка = 1/2 послушания + 1/2 непослушания.

То есть, не надо во всем слушаться родителей!

И тогда, если бы я был я, я захлопал бы в ладоши, а я сделал бы ему замечание,

если бы я родителями моими был.