Cочинение «Если друг оказался вдруг. (Рассуждение)»

Дружба пробуждает в человеке самые лучшие качества. Истинный друг не оставит тебя в беде, будет рядом с тобой и в радости, и в горести. Как радостно встречал Пушкин своего лицейского друга Ивана Пущина, который, несмотря на строжайший запрет, не побоялся навестить поэта в ссылке. И посылая другу стихотворение в Сибирь, поэт обращался к нему со словами: «Мой первый друг, мой друг бесценный!»



Имея преданного друга, ты чувствуешь себя в жизни увереннее, спокойнее. Ты ощущаешь свою нужность. И окружающий мир тебе кажется лучше. Предъявляя к своим друзьям высокие требования, ты сам должен соответствовать им. Сократ говорил: «…хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, сколько он стоит для друзей, и чтобы старался стать как можно дороже. В таком случае друзья не так бы ему изменяли».



У меня есть настоящая подруга — моя одноклассница Марина. И хотя в нашей с ней дружбе еще не случалось серьезных испытаний, я уверена, мы не предадим друг друга. И очень печально, «если друг окажется вдруг…»