Cочинение «Если наркоман – Ваш близкий друг»

Наркомания – это не болезнь в обычном смысле этого слова. Но это и не обыкновенный порок из числа тех, что присущи здоровым людям.



Наркомания – это тотальное (то есть затрагивающее все стороны внутреннего мира, отношений с другими людьми и способов существования) поражение личности, к тому же в большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья. Это значит, что человек, идущий по пути наркомана, постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества; становится психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел; остается без работы; вовлекается в преступную среду; приносит бездну несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое личное тело.



Ещё одна особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое состояние в значительной степени необратима, и те негативные изменения, которые произошли в душе человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда. В этом наркомания похожа на увечье: если нога ампутирована, она снова не вырастет, если в результате наркоманских похождений чистота души и семейных отношений потеряны, они не восстановятся. Рубцы в душе заживают куда труднее, чем на коже.



Вдобавок, к большому несчастью для наркоманов, действие наркотиков навсегда «отпечатывается» не только в памяти, но и в организме. И если давно отказавшийся от них человек вновь решит «разок покайфовать», ему неизбежно снова придётся пройти через все круги наркоманского ада. Поэтому наркологи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а предпочитают термин «неактивные наркоманы» (т. е. не употребляющие наркотики в данный момент).



Знаете, что самое страшное в наркомании? То, что наркоманы (часто также их родные) слишком поздно понимают, что они не просто «балуются наркотиками», а уже зависят от них. Иногда зависимость развивается через полгода и даже год, чаще через 2-3 месяца, но нередко человек становится наркоманом после первой же инъекции «черного» раствора. Что будет в конкретном случае с тем или другим человеком, никто не знает. И никто не должен говорить себе: «Я знаю, что могу попробовать наркотики и ничего страшного не случится».



Такова наркомания. Поэтому не пробуйте наркотики. Если уже попробовали, не повторяйте этот опасный эксперимент над собой. В жизни можно найти достаточно кайфа, чтобы обойтись без его химического стимулятора – но дайте себе этот шанс, не связывайтесь с наркотиками.



В понятии «наркотик» до сих пор существует некая путаница. Медицинский смысл его (средство для наркоза) не совпадает с общеупотребительным (средство для получения удовольствия) – помните анекдот о том, что для хохла сало тоже наркотик? Поэтому все заинтересованные стороны в России договорились о том, что наркотиками будут считаться вещёства, включенные в Список наркотиков Постоянно действующим Комитетом по Контролю за Наркотиками (ПККН) Российской Федерации и термин «наркотик» приобрел юридический смысл наряду с терминами «сильнодействующее вещёство», «психотропное вещёство», «одурманивающее вещёство» и т. д. В других странах ситуация такая же (т. е. принадлежность субстанции к наркотикам определяется национальными юридическими документами, и ничем иным). Законодательством всех стран признаются наркотиками, героин, ЛСД, препараты конопли, метадон и другие – «в связи со своей значительной общественной опасностью и вредом, причиняемым здоровью индивидуума» (определение Всемирной Организации Здоровья)