Cочинение «Есть известный день планеты»

"Есть известный День Планеты -

Это Майский День Победы

60 Великих лет

Нет войны, фашизма нет!"



До празднования Дня победы осталось не так много времени. На парад на Красной площади приглашены все участники войны. И мой прадедушка, генерал-майор Садовский Станислав Петрович, тоже бы участвовал в параде, если бы был жив.

Я хочу рассказать о боевом пути прадеда и о его непосредственном участии в боевых действиях против фашистов.

В пятнадцатилетнем возрасте Станислав Садовский, коренной поляк, отстал от поезда, потерялся, долго скитался, пока не попал к красноармейцам. Первый боевой опыт он получил еще в Гражданскую войну в восемнадцатилетнем возрасте.

1941 год прадед встретил на западной Украине, в Полтаве, где был начальником танкового училища. В том же году весь состав училища пошел на фронт.

В 1943 году прадед был ранен, после выздоровления он был назначен командующим танкового корпуса в войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна И. Х.

В 1944 году советские войска, в состав которых входила 34-я гвардейская танковая бригада под командованием тогда еще полковника Садовского С. П. , прошли с боями с северо-западного и юго-западного направлений г. Шауляй и с тяжелыми боями взяли ряд городов, занятых немецкими войсками.

В 1945 году танковая бригада полковника Садовского в составе 3-го Белорусского фронта брала Берлин. Летом 1945 года моему прадеду было присвоено звание генерал-майора.

До 1947 года генерал-майор Садовский С. П. находился в Берлине, затем его направили служить в другую горячую точку г. Мары в Туркменистане.

После нескольких лет службы на границе, он был назначен начальником танкового училища в г. Казань.

Мой прадедушка награжден: орденом Александра Невского, орденом Ленина, орденом Красной звезды, тремя орденами боевого Красного знамени, а также многими медалями, в том числе тех государств, где ему довелось воевать.

В 1984 году он умер и был похоронен на аллее славы на Введенском кладбище города Москвы.