Cочинение «Есть такая профессия – защищать Родину»

Я счастливый человек! Я живу со своими родителями, хожу в любимую школу, слышу смех бабули и дедушки. Мне интересно читать книги, рассматривать картинки в энциклопедиях, изучать географические карты. Как много стран и городов, морей и рек. А сколько людей живет на нашей планете? Наверное, есть точное количество мальчишек и девчонок, мужчин и женщин. И все они мечтают о зеленой планете, о голубом небе, о счастливой семье.



Иногда вечером, когда за окном уже темно, мама бережно открывает тетрадь и начинает читать: «Шаласа Андрей Вячеславович, 1968 года рождения…» И я уже знаю, что речь пойдет о моем дяде, который живет в Калининграде и защищает Родину.



Каждое лето приезжает дядя Андрей к нам. Я знаю его как веселого, доброго человека. Он любит со мной играть, ходить на рыбалку, играть в шашки. Когда вся наша большая семья собирается вместе, мы поем песни о чудных краях. А дядя Андрей, задумавшись, поет о людях, которые погибли на войне, о дружбе, о человеческом счастье. И никто его не перебивает, не старается ему подпеть. Мама почему-то в этот момент смахивает слезу, папа становится серьезнее, а бабуля гладит сына по седым волосам.



Я знаю, что дядя Андрей - военный. Он воевал в Чечне, имеет медали за отвагу. Именно он защищал таких же, как я девчонок, от пуль, берег их спокойное детство. Его глаза наполняются тоской и болью, когда он говорит о сержанте Егоре, о солдате Муслиме. О людях, которые уже никогда не смогут пройтись по зеленой траве в деревне Оташка или рабочем поселке со смешным названием Клюевка.



Ни днем, ни ночью военные не знают покоя. В любой момент может произойти несчастье, в любой момент могут тебя убить. Но не дрогнет дядя Андрей, не испугается смерти, потому что на него смотрят солдаты, потому что он любит свою родину, своих родителей и меня, потому что он - военный.



Я счастливый человек: у меня есть дядя Андрей. . .