Cочинение «Фантастика и мифы: Герои невидимого мира»

Домовой, ведьмы, русалки, черти, водные появляются в нашем воображении, исходя из народных мифов, легенд и сказок. Реальные они существа или выдуманы? Я ничего не могу утверждать, так как никогда еще не встречался с ними. А вот прабабушка, упоминая о давнем прошлом, не раз рассказывала, что были на селе ведьмы, которые из обычных женщин превращались в кошек, наведывались к коровам, и утром не было молока - все сдаивали. Я помню рассказа о клубке, который внезапно появился посреди дороги, когда девушки шли с вечерниц. Удивительно и чуточку страшновато об этом слушать. Но как интересно! Слышал я также, что за грехи умершие, их души остаются среди людей, в нашем мире. Их называют призраками - увидеть их почти невозможно!



К невидимому миру принадлежат и герои сказки Василия Корол-Старого «Потерчата».



Такие маленькие, слабенькие, потерчата были более сильные своим духом и умом чем мужчина, дьяк Аверкий. Малыши, спеша на помощь, выискивали средства сохранения жизни дьяка, который забрел. Жаль, что человек приходил в ужас от их огоньков, воспринимая это за бесовские лихие проявления.



Большую симпатию я ощущаю и к домовому. Как он любил своих хозяев! Встревоженный отсутствием дьяка Аверкия, домовой спешит на помощь ему, спасает - выталкивает своего хозяина из топи, выводит на суходол, ставит лицом в направлении дороги, вытягивает из болота шапку - заботится о всем, что должен сделать хозяин - отворил ворота, помог плотно их затворить, притворил дверь. Домовой сочувствует дьяку, так как видит, какой он был счастливый, что спасся из беды. Но домовой мне понравился еще и веселостью. Его смех остановил ругань между дьяком и дьячихой, а как бы она разгорелась, если бы не любовь этого существа к своим хозяевам.



Слышал я также от прабабушки, что надо на столе для домового оставлять пищу, так как он живет в каждом доме, и о нем надо тоже заботиться.



Может, так оно и есть? Хотя «Потерчата» и сказка, но многие вопросы я поставил себе относительно Вселенной, ее образования. Мама с отцом говорят, что много существует литературы, которой можно удовлетворить мой интерес. Я в захвате от этого рассказа. Благодаря потерчатам и домовому понимаешь, что носителей добра возле человека намного больше, чем зла.