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Cочинение «Фаня»

Два года назад у нас в семье появился кот Фаня.

Как и все коты, он умеет предсказывать погоду. Чуя похолодание Фаня сворачивается калачиком и прячет нос в лапах.

Фане двенадцать лет – человеческих, но по кошачьему ему семьдесят два года! Но и сейчас он игривый, шустрый и молодо выглядит.

Все наши гости говорят, что он красавец. Он рыжий, умный, порядочный и хорошо воспитанный кот.

В нашей семье он как родной. Когда мне или моему брату Тимуру больно, он нам сочувствует. А когда мы моемся в ванной, он переживает и боится, как бы мы там не утонули.

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