Cочинение «Фаня»

Два года назад у нас в семье появился кот Фаня.



Как и все коты, он умеет предсказывать погоду. Чуя похолодание Фаня сворачивается калачиком и прячет нос в лапах.



Фане двенадцать лет – человеческих, но по кошачьему ему семьдесят два года! Но и сейчас он игривый, шустрый и молодо выглядит.



Все наши гости говорят, что он красавец. Он рыжий, умный, порядочный и хорошо воспитанный кот.



В нашей семье он как родной. Когда мне или моему брату Тимуру больно, он нам сочувствует. А когда мы моемся в ванной, он переживает и боится, как бы мы там не утонули.