Cочинение «Фашистские гонения на прогрессивных писателей Германии»

Захватив в 1933 году власть, гитлеровцы немедленно учинили расправу над всем, чем так гордилась немецкая нация. В тюрьмах и концлагерях оказались многие деятели литературы. 10 мая 1933 года на площади Оперы в Берлине запылали костры. Через неделю появился первый «индекс» — проскрипционный список произведений 131 автора. Через два года в каталоге запрещенных книг числилось уже 5800 авторов! Фашистские гонения были направлены против художников социалистического направления, против критических реалистов, против различных представителей буржуазного гуманизма, либерализма, пацифизма. Гонениям подверглось так называемое выродившееся искусство — произведения экспрессионистов, дадаистов, футуристов, сторонников «новой деловитости».



«Подлинно немецкой литературой» признавались, лишь книги, воспевавшие войну, отмеченные чертами нордического ренессанса», т. е. доказывавшие литературной обработкой древних мифов, что немцы по своему биологическому, духовному и культурному облику принадлежат исключительно к нордическо-гермапскому типу. Значительная часть «истинной» литературы мифологизировала крестьянина как носителя здоровых устоев нации, ибо п нем ярче всего выражена связь с землей и чистокровность расы. Эта «литература земли и крови» дополнялась так называемой народ-поп литературой, мистифицировавшей «трудовую судьбу и высокое предназначение немецкого народа». Особую область составляла фашистская «партийная поэзия», существо которой ярко отражено в утвердившемся за ней названии «барабанная лирика». Особым распоряжением Геббельса была запрещена какая бы то ни было художественная критика и вместо нее введено «созерцание произведений искусства». Этот фиговый листок должен был прикрыть от собственных взоров то, что видел целый мир: все лучшее в немецкой культуре и литературе оказалось вне границ третьего рейха; фашизм за годы своего господства не создал ничего, что достойно называться искусством.



Фашисты пытались использовать в качестве литературного фасада имена тех известных немецких писателей, которые остались в Германии— Гауптмана, Келлермана, Фаллады. Однако эти писатели не собирались связывать себя с нацизмом. Оставаясь в Германии, они находились в состоянии «внутренней эмиграции», втайне осуждали фашизм и оплакивали судьбу своего народа.



После разгрома фашистов мир узнал о литературе антифашистского Сопротивления — «Моабитских сонетах» А. Гаусгофера, рассказах, тюремных стихах А. Кукхофа, лирике Э. Гинкеля и др. Но во времена «тысячелетней империи» надо всем этим царило молчание1.



До 1935 года литература антифашистского Сопротивления еще давала о себе знать открыто. Еще действовал ушедший в подполье Союз пролетарско-революционных писателей Германии,, еще издавались подпольные газеты. Однако фашистам удалось выследить организацию писателей-коммунистов и уничтожить ее.



По сравнению с небольшими очагами антифашистской литературы, которые существовали в Германии, прогрессивная немецкая литература в эмиграции была, конечно, и более представительной и более влиятельной. Она сыграла значительную роль в разоблачении подлинной сущности нацизма и в создании интернационального антифашистского фронта деятелей культуры. На протяжении ряда лет эта литература проникала в Германию. Это был, по образному выражению Бехера, единый фронт от Манна до Мархвицы. В эмиграции находилось несколько сот писателей — по сути дела, вся немецкая литература во главе со своим президентом Г. Манном.



Ход событий в Германии, тягость эмигрантской жизни, одиночество, отчаяние, привели ряд писателей к творческому и духовному кризису. Покончили жизнь самоубийством В. Газенклевер, Э. Толлер, К. Тухольский.



В преодолении этого чувства обреченности и отчаяния неоценимую роль сыграли писатели-коммунисты и близкие к ним левые интеллигенты. В сплочении и активизации писателей-антифашистов немалая заслуга принадлежит деятельности убежденного демократа Генриха Майна и той непримиримой позиции, которую с середины 30-х годов занял Томас Манн. «Кто пишет, тот действует» — этот лозунг основанного коммунистами литературно-политического журнала «Нойедойче блеттер» стал лозунгом писателей-эмигрантов.



В сложных условиях эмиграции важную роль в развитии и консолидации антифашистской литературы сыграла периодика на немецком языке. . Газеты «Дойче централь-цайтунг» (Москва), «Дойче фольксцайтунг» (Париж), «Дас фрайе Дойчланд» (Мексика), «Фольксиллюстрирте» (Прага), немецкое издание журнала «Интернациональная литература», журналы «Дас ворт», «Ди заммлунг», «Нойе дойче блеттер», «Мае унд верт» становятся трибуной писателей-антифашистов, опорными пунктами политической, идеологической и эстетической борьбы против фашизма. Ведущую роль приобрела московская группа писателей-антифашистов (И. Бехер, В. Бредель, Э. Вайнерт, Ф. Вольф и др. ), которая своей деятельностью собирала и организовывала весь антифашистский фронт немецкой литературы.