Cочинение «Физкульт и Привет»

Мне на день рождения подарили двух попугаев. Это были птицы с разноцветным оперением и, как мне сказали, умели подражать человеческому языку. Имен им я пока что не придумал. Всей семьей обдумывали, как назвать попугаев, но ничего складного так и не нашли. Хотелось что-то оригинальное, но что? Помог случай. Ко мне часто после уроков заходил мой товарищ Игорь Лунев, и мы вместе шли на тренировку к спортивной секции по мини-футболу. Мини-футболом мы интересовались давно, он нас захватил, и мы достигли неплохих результатов. Перед игрой у нас заведено поздравлять команду соперников: «Физкульт!» – и слышали в ответ: «Привет!» Точь-в-точь и мы с Игорем так поздравляли одно одного. Заходя ко мне домой, друг говорил мне бодрым голосом: «Физкульт!» Я тоже громко, энергично отвечал: «Привет!» Эти слова очень понравились нашим попугаям. Они начали переговариваться, и вот уже в их выполнении и на удовлетворение моих домашних часто звучало: «Физкульт» и «Привет».



Игорю я ничего не рассказывал о талантах попугаев. Решил, что друг и сам о всем узнает. Как-то он зашел и из порога прокричал: «Физкульт!» Я не успел даже рта раскрыть, как из комнаты долетело: «Привет!» «У тебя гости?» – спросил Игорь. 1 вдруг из-за моей спины все четче звучало: «Физкульт! Привет! Физкульт! Привет!. . » «И это же твои попугаи! – догадался Игорь. – Вот и имен не надо выгадывать. Один – Привет, второй – Физкульт».



Моя комната, где жили попугая, и на самом деле напоминала небольшой спортивный зал. Возле стены напротив дивана, где я спал, находилась шведская стенка, ближе к дверей – турник для гимнастических упражнений; на полу, рядом с письменным столом, стояли гири, лежали гантели; на стене под портретом известного футболиста высев эспандер. «Может, теперь своих попугаев и к спорту будешь привлекать?» – пошутил Игорь. «А вот об этом надо посудимать», – улыбнулся я в ответ