Cочинение «Фортепианные пьесы»

Вторая половина XIX века — время могучего расцвета русской музыки, как и всего русского искусства. Резкое обострение социальных противоречий приводит в начале 60х годов к большому общественному подъему. Поражение России в Крымской войне (1853 — 1856) показало ее отсталость, доказало, что крепостное право тормозит развитие страны. Против самодержавия поднялись лучшие представители дворянской интеллигенции и разночинцы.



В развитии революционного движения в России особенно значительной была роль Герцена и его нелегального журнала “Колокол”. Не менее важной была деятельность Чернышевского и Добролюбова. Сотрудничая в журнале “Современник” вместе с поэтом Некрасовым, Чернышевский и Добролюбов с огромной обличительной силой выступали против крепостного гнета, разоблачали реакционные реформы правительства, проводили идею крестьянской революции.



Революционные идеи 60х годов нашли свое отражение в литературе, в живописи, в музыке. Передовые деятели русской культуры вели борьбу за простоту и доступность искусства, в произведениях стремились правдиво отразить жизнь обездоленного народа.



В своих обличительных стихах Н. А. Некрасов (1821 —1877) воплотил высокие идеалы революционного подъема 60х годов. Лучшие его стихи и поэмы — это своего рода летопись тяжелой жизни русского народа. Его воспламеняла муза “мести и печали”. Стихами Некрасова зачитывались все передовые русские люди.



Во второй половине XIX века русская живопись дала таких крупных художников, как Перов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, Левитан. Их имена связаны с “Товариществом передвижных художественных выставок”. Выставки картин стали устраиваться в разных городах России. Поэтому их называли “Передвижными выставками “, а художников, входивших в это объединение, — “передвижниками”. Успешному развитию искусства



передвижников способствовала деятельность замечательного русского критика В. В. Стасова. В своих статьях и выступлениях Стасов утверждал, что искусство передвижников — это гордость и слава России. Он зло высмеивал тех, кто обвинял передвижников в том, что они своими картинами “принижают” искусство.



Большую помощь художникампередвижникам оказал П. М. Третьяков, покупавший лучшие творения русских художников для знаменитой галереи, носящей ныне его имя. Свое ценнейшее собрание картин он в 1892 году принес в дар городу Москве.



Немалые изменения произошли и в музыкальной жизни. Камерная и симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов, где она ранее звучала, и стала достоянием более широких кругов слушателей. Большое значение в этом имела организация в 1859 году в Петербурге и год спустя в Москве Русского музыкального общества (РМО).



Много сил и энергии отдал организации РМО выдающийся русский пианист Антон Григорьевич Рубинштейн. Русское музыкальное общество ставило своей целью “сделать хорошую музыку доступной большим массам публики”. В концертах, которые устраивало РМО, получили возможность выступать русские артисты.



В 1862 году в Петербурге была открыта первая консерватория. Ее директором стал А. Рубинштейн. А в 1866 году состоялось открытие Московской консерватории, которую возглавил брат Антона — Николай Григорьевич Рубинштейн, также высокообразованный музыкант, прекрасный пианист, дирижер и педагог. Долгие годы он руководил Московской консерваторией, был другом Чайковского и других передовых музыкантов, артистов и писателей Москвы.



Открытие консерваторий в Петербурге и Москве уже через несколько лет принесло свои плоды. Первые же выпуски дали русскому искусству музыкантов, ставших гордостью и славой России. Среди них был и Чайковский, окончивший Петербургскую консерваторию в 1865 году.



Учебным заведением массовопросветительного характера явилась Бесплатная музыкальная школа, открытая в 1862 году по инициативе Балакирева. Целью ее было дать рядовому любителю музыки основные музыкальнотеоретические сведения и навыки хорового пения, а также игры на оркестровых инструментах. Таким образом, в 60е годы в России впервые возникают учебные музыкальные заведения с различной направленностью.



В музыкальном творчестве 60х годов ведущее место заняли Чайковский и группа композиторов, вошедших в состав балакиревского кружка. Речь идет о “Новой русской школе”, или, как ее назвал однажды Стасов, “Могучей кучке”: “… Сколько поэзии, чувства, таланта и уменья есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов”, — писал он по поводу одного из концертов под управлением Балакирева. В “Могучую кучку”, кроме Балакирева, вошли Кюи, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков.



Балакирев стремился направить деятельность молодых композиторов по пути национального развития русской музыки, помогая им практически овладеть основами композиторской техники. Сам отличный пианист и композитор, он пользовался огромным авторитетом у своих молодых друзей.

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