Cочинение «Французская литература одна из самых богатых и значительных»

В начале XX века в литературном процессе Франции происходят значительные перемены. Для него характерно сосуществование различных направлений, течений, школ, групп. Увлекся социалистическими идеями натуралист Э. Золя, яркие произведения создал неоромантик Э. Ростан. Претендовали на новое слово в искусстве группировки, называвшие себя модернистскими /"кубисты", "унанимисты", сюрреалисты и др. /. Эксперименты в области формотворчества перестали удовлетворять художников, стремившихся к осмыслению жизни и деятельности. Лучшие поэты — Л. Арагон, его друг П. Элюар в конце 20-х годов уходят из группы сюрреалистов, хотя и сохраняют верность некоторым художественным приемам сюрреалистов и используют их в реалистических целях.



Создателем модернистского психологического романа стал М. Пруст, написавший известное во всем мире многотомное произведение "В поисках утраченного времени". Основное внимание автора сосредоточено не на действительности, а на индивидуальном сознании. Прекрасный психолог, Пруст углубил раскрытие внутреннего мира героя, показав ассоциативный характер его мышления. Он блестящий стилист, хотя не всегда в его романах все ясно. Уделив первостепенное значение личности, он повлиял на последующее развитие мировой литературы /А. де Сент-Экзюпери, У. Фолкнера, Дж. Оруэлла, Г. Белля/. О его романе писали Набоков, Делёз, Мамардашвили, Женетт и многие другие художники и ученые. Одним из ранних модернистов был А. Жид.



Главное художественное достижение французской литературы первой половины XX столетия реалистическая проза, в основном в жанре романа. Особенно в 30-е годы, когда во Франции шла борьба за Народный фронт, критический реализм обрел социальную остроту и глубину. Писатели-демократы старшего поколения — Р. Роллан, Р. Мартен дю Гар, следуя традициям Бальзака, Золя, создали многотомные произведения/ "Очарованная душа", "Семья Тибо"/. Их интересовали нравственные поиски героев, ведущие к подвигу. Суровой стала критика капиталистического мира, переживающего глубокий кризис во всех сферах жизни, к чему нам есть смысл присмотреться в период, когда многие готовы с неуемной энергией хвалить чужое, бросая камни в свое. Антифашистская тема, прозвучавшая в их творчестве, заставляет думать, что критический реализм представлял буржуазную действительность неустойчивой.



Особое место во французской литературе первых десятилетий XX века принадлежит А. Барбюсу, продолжателю традиции критического реализма, писателю нового типа, боровшемуся за общественный прогресс. "Огонь" вызвал во Франции жестокие нападки одних и высокую оценку других. То, что называли натурализмом, золяизмом, было на самом деле фронтовой правдой. И сегодня актуален лозунг конца 1910-х годов, прозвучавший в статье Барбюса "Мы обвиняем!": "Спасайте правду человеческую, спасая правду русскую!" Литература Франции в 1930-е годы пополнилась новыми — "испанскими" - произведениями значительной группы писателей - П. Вайяна-Кутюрье, Л. Муссинака, Ж. -Р. Блока и др.



Принципы натуралистической эстетики продолжает использовать О. Мирбо, авангардист Л. -Ф. Селин создает «Путешествие на край ночи»/1932/. Все французские писатели объединились перед прямой угрозой второй мировой войны. В годы Сопротивления в Париже выходили подпольные издания книг М. Веркора. Э. Триоле, Ф.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--