Cочинение «Французская сюита до минор Бах Аллеманда Куранта»

Бах написал шесть «Французских» и шесть «Английских» сюит, а также шесть партит, сходных по своему строению с сюитами (Помимо клавирных сюит известны шесть сюит для виолончели соло, три партиты для скрипки соло, сюита для клавира и скрипки, четыре «увертюры» (сюиты) для оркестра). Названия сюиты получили уже после смерти композитора («Английские сюиты», по преданию, были созданы по заказу одного англичанина. Во «Французских сюитах» широко использованы французские танцы (менуэт, бурре, гавот). Было также замечено, что в этих сюитах нашла отражение манера письма французских композиторов-клавесинистов (Куперена, Рамо)).



В переводе с французского слово «сюита» означает «ряд», «последовательность». Во времена Баха сюита представляла собою музыкальное произведение, которое состояло из ряда самостоятельных пьес — танцев. Основу сюит составляли четыре танца: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Между сарабандой и жигой обычно вставлялись дополнительные танцевальные пьесы: менуэт, гавот, бурре и другие. Несмотря на самостоятельность каждой части, сюита воспринимается как единое музыкальное произведение. Объединяет все пьесы одна и та же тональность. Не меньшее значение имеет и расположение танцев. Умеренные и медленные по движению танцы сюиты чередуются с быстрыми.



Аллеманда — старинный немецкий четырехдольный танец, известный еще в XVI веке. Аллеманда была торжественным групповым танцем. В XVII веке она вошла в сюиту в качестве танцевальной пьесы. Аллеманда в сюите Баха до минор звучит мягко, неторопливо. Ее отличает большая мелодичность, распевность голосов. Несмотря на полифонический склад изложения, главная роль принадлежит здесь верхнему голосу. Для аллеманды характерен затакт.



Куранта — подвижный французский трехдольный танец. В старину он исполнялся парой танцоров. Подобно аллеманде куранта в сюите до минор начинается с затакта. Она звучит в двухголосном изложении. Вступление второго голоса каждый раз «мешает» услышать паузы в первом голосе, благодаря чему достигается непрерывность мелодического движения. Многие пианисты подчеркивают контрастность звучания голосов forte и piano, тем самым как бы указывая на наличие двух клавиатур клавесина — инструмента, в расчете на который писал Бах (Клавесин — предшественник нашего фортепиано. Свое происхождение он ведет от инструмента, близкого гуслям. Первые сведения о клавесине относятся к началу XVI века. Удар по клавише клавесина приводит в движение перышко, которое «щиплет» струну. Звук получается звонкий, отрывистый и быстро затухает. Для усиления звука применялись удвоенные, утроенные и даже учетверенные струны, которые могли настраиваться в унисон, в октаву и т. д. Эту же цель преследовали и клавесины с двумя клавиатурами (мануалами). Особое устройство позволяло соединять обе клавиатуры, удваивая звуки в октаву. ).