Cочинение «Фредерик Марриет (1792—1848)»

Офицер британского военного флота Фредерик Марриет (1792—1848) прославился у себя в отечестве почти легендарными подвигами в морских сражениях с французами, в экспедициях в южные моря и особенно в бирманской кампании 1824 года, принесшей ему высшие почести.



И все-таки имя капитана Марриета затерялось бы во флотских летописях, если бы не перешло на обложки приключенческих морских романов, которые сделали его известным не только в Англии. Сочинительством он занялся на досуге, когда из-за неурядиц с Адмиралтейством гордо вышел в отставку, имея за плечами свыше четверти века безупречной службы. При том, что британская общественная система вполне устраивала капитана Марриета и экспансионистские устремления Англии не претили его торийским симпатиям, он позволял себе резко критиковать работорговлю, которая процветала в колониях, насильственную вербовку во флот, жестокие морские законы, допускавшие бесчеловечное обращение офицеров с матросами, и т. п. В те годы парусный флот еще обеспечивал Англии военное и торговое превосходство. Морская служба при всех ее тяготах считалась самой почетной. В те годы, когда престиж Британии как «владычицы морей» по-прежнему был неоспорим и в сердце каждого англичанина жили воспоминания о победах Нельсона1, капитан Марриет увлекал молодых читателей героикой морских приключений, яркими сценами баталий, корабельного быта, сюжетной изобретательностью, неистощимым юмором, а главное — искренней влюбленностью в море.



Постоянные персонажи капитана Марриета — английские моряки, от совсем еще зеленых юнг, не успевших распроститься с иллюзиями, до убеленных сединами морских волков, для которых море — родная стихия. Дебютом писателя был автобиографический роман «Морской офицер, или Сцены из жизни Фрэнка Милдмея» (1829). Юноша, начавший морскую карьеру, познает на собственном опыте, каковы порядки на английском флоте. Шумный успех этой книги утвердил Марриета на новом поприще. За 20 лет литературной деятельности он написал 20 романов. Столкновения на морях с наполеоновской Францией служат историческим фоном и в таких романах, как «Питер Симпль» (1834), которого с удовольствием читал К- Маркс2, «Мичман Изи» (1836) и др. В романе «Приключения Якова Верного» (1834) с большим сочувствием изображен повседневный труд матросов баржи» занятых перевозкой грузов по Темзе. Морские приключения соединяются с детективным сюжетом в романах «Королевская собственность» (1830), «Крушение «Великого океана» (1841). Своеобразная психологическая «робинзонада» развернута в «Маленьком дикаре» (1848): мальчик попадает на необитаемый остров вместе с злобным, жестоким человеком, отравляющим их совместное существование.



«Не менее хорошо чем у Ф. Купера изображена жизнь английских моряков в романах капитана Марриета,— писал в статье о детской литературе В. Я. Брюсов. — Лучшие его романы («Питер Симпль» и др. ) по праву принадлежат к классическим образцам этого рода. К сожалению, есть у Марриета произведения более слабые, где фабула заслоняет все остальное. Но везде есть живые типы, везде тысячи характерных подробностей эпохи и везде автор умеет поддерживать неослабевающий интерес к своему яркому вымыслу».



Книги капитана Марриета уже в 30-х годах XIX века привлекли внимание русских читателей. Все его произведения были переведены, включены в собрания сочинений (самое полное выпущено в 1912 г. П. П. Сойкиным в 24 томах). В советское время некоторые из романов Марриета издавались лишь в 20-х годах) и хотя нынешнему поколению подростков в большей части они не доступны, было бы несправедливо игнорировать популярного писателя, с чьим именем связан расцвет английского морского романа, чье творчество занимает видное место в английской детской литературе.