Cочинение «Г. К. Жуков - герой Великой Отечественной Войны»

Хочу рассказать историю жизни и великого служения своему Отечеству маршала Г. К. Жукова. Прочитав о нем книгу воспоминаний, долго находился под впечатлением.

Г. К. Жуков был самым известным советским полководцем во время и после Великой Отечественной Войны. Уже начало войны Жуков встретил в должности начальники Генерального штаба. Вскоре он был назначен командующим Ленинградским фронтом. Ценой титанических усилий ему удалось не допустить взятия немцами Ленинграда.

Большая заслуга Жукова и в победах советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. В этих битвах Жуков применил тактику мощной обороны с последующим нанесением врагу контрудара, когда тот выдохнется от постоянных безуспешных атак.

Следующими крупными операциями Георгия Жукова были Ленинградская и Белорусская. Операция по освобождению Ленинграда от блокады, которая длилась более девятисот дней, имела большое политическое и экономическое значение для советского народа.

В Белорусской операции, носившей кодовое название "Багратион", Жуков направил войска через непроходимые болота, то есть там, где их не ждали немцы. Ценой больших потерь Белоруссию освободили.

К концу 1944 года Жуков был самым известным советским полководцем, имея чин маршала Советского Союза и будучи уже дважды Героем Советского Союза(с 1944 года). В 1944-1945 годах Жуков, командуя войсками первого Украинского и первого Белорусского фронтов, осуществил Висло-Одерскую и Берлинскую наступательные операции.

Восьмого мая 1945 года от имени Верховного главнокомандования маршал Жуков принял капитуляцию Германии вместе с представителями других держав - победительниц. Жуков был награжден орденом Победы и стал в 1945 году трижды Героем Советского Союза. Кроме того, он навсегда вошел в историю как человек, командовавший парадом Победы на Красной площади в Москве.