Cочинение «Генри Переем»

Самый оригинальный композитор своего времени Генри Перселл писал музыку для церкви, сцены, двора и для частных развлечений. Он соединял хорошие знания музыкальных достижений прошлого с явным интересом к работам его современников, особенно к итальянской музыке XVII века. Персепл родился в Вестминстере (теперь часть Лондона) в Англии в 1659 году. Насколько известно, он провел всю свою жизнь в Вестминстере. Его отец был музыкантом на службе у короля, и Перселл получил образование как хорист в Королевской Капелле. Он занимал различные посты, включая пост настройщика органа в Вестминстерском Аббатстве. Перселл стал одним из органистов в Королевской Капелле в 1682 году. После смерти короля Чарльза II в 1685 году он посвятил много времени написанию музыки для сцены. Композиции Перселла, многие из которых были опубликованы только после его смерти, включают многочисленные песни. Его опера «Дидона и Эней» была впервые исполнена в 1689 году. Он также писал музыку для клавесина и сочетаний различных инструментов. Его инструментальная музыка включает 13 фантазий для ансамблей из различного количества виол и серию сонат для струнных инструментов с органом и клавесином. Он также написал музыку для 43 пьес. Его музыка к «Сказочной Королеве» (1692) является адаптацией к пьесе Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Его песни, хотя и не вполне оперы, были не просто пьесами с добавлением музыки. Работы Перселла для Королевской Капеллы включают в себя несколько од — шесть из них написаны на день рождения королевы Мэри и четыре на день святой Сесилии и гимн «Мое сердце поет» (1685), написанный на день коронации Джеймса II. Опера «Индийская Королева» (1695), последняя работа Перселла; осталась незавершенной из-за его смерти. Она была завершена его братом Даниэлем.



Перселл умер в Лондоне 21 ноября 1695 года.