Cочинение «Герои – наши земляки»

Великая Отечественная война длилась четыре года (1941-1945гг), она унесла жизни миллионов людей. Горе пришло почти в каждую семью. Гитлеровские варвары разграбили и превратили в руины 1710 городов и более70 000 сел и деревень. В нашем городе труженики тыла помогали приближать победу. Эвакуированные заводы, не успев выгрузиться, прямо в сугробах начинали выпускать снаряды для орудий.



Боевым орденом Красной Звезды награжден сталевар Александр Чалков. Он выплавил 11 тонн стали сверх плана. Из нее сделали десятки танков, тысячи орудий: минометов и автоматов. За трудовой подвиг ему присудили Государственную премию, ее передал он на вооружение армии. На эти деньги были сделаны автоматы с надписью «Сибиряку от сталевара Чалкова» и вручены лучшим бойцам Сибирской добровольческой дивизии.



В первые дни войны 1360 металлургов подали заявления в военкоматы, потом еще три тысячи, потом еще….



Двадцать пять кузнечан стали Героями Советского Союза.



На рассвете 22 июня 1941 года немцы обрушили массированный огонь на правый берег Буга и полезли на Брестскую крепость. Силы защитников таяли. Майор Гаврилов отдал Родиону Ксенофонтовичу Семенюку знамя дивизиона и наказал : «Береги пуще жизни».



Когда уже нечем было обороняться, Родион закрыл знамя в одном из казематов крепости. Потом был контужен и попал в плен. Вырвался из лагеря смерти и снова громил врага.



Лишь через пятнадцать лет, когда страна снова узнала о легендарной обороне Брестской твердыни, вернулся Семенюк в крепость и нашел знамя. За свой подвиг отважный сибиряк был награжден Орденом Красного Знамени.



В Берлине закончил свой боевой путь Валентин Козлов, который работал до войны крановщиком на КМК. Дрался Козлов бесстрашно. Много раз горел и был ранен. Но всякий раз враги расплачивались кровью и жизнью. Эскадрилья самолетов под командованием Козлова уничтожила 75 танков, 116 автомашин, массу самолетов на аэродромах, склады. Родина высоко оценила бессмертное мужество Валентина, присвоив ему звание Героя Советского Союза.



Мы живем в мирное время, о Великой Отечественной войне знаем только из книг, фильмов и уроков истории, но мы должны хранить память о тех, кто отдал жизни ради нашего счастливого детства.

