Cочинение «Героические песни и баллады в мировой литературе»

Илья Муромец - патриот своей земли. Сколько чужестранцев старалось подчинить русский народ, воспользоваться богатством его земель, ноне покорился народ. Сломать злую, гадкую силу, освободить свой народ выходили богатыри. Среди них - народный любимец Илья Муромец, «добрый молодец». Вот он на картине выдающегося русского художника В. М. Васнецова, а рядом с ним - его товарищи, сильные, молодые, готовые к бою с ненавистным врагом.





Освобождение Чернигова от врагов. Получая благословение от родителей, выезжает «добрый молодец» Илья Муромец из отчего дома, так как беспокойно в городах и селах: много врагов, которые топчут русскую землю, огнем и мечом стараются подчинить народ. Под Черниговом одолевает врага Илья Муромец.



Бескорыстие и скромность героя. Настоящий патриот земли Русской обладает такими чертами характера, как смелость, бескомпромиссность, скромность, сила духа. Илья Муромец, освободив Чернигов от «плохих мурз - татаров», не пошел наслаждать славой, как его звали, так как свое назначение видел в другом: верой и правдой служить народу, защищать его, пока ни одного врага не останется на родной земле. «Оборонят Русь святую, веру христианскую православную». В этих словах Ильи Муромца, которые промолвил он, отвечая князю Владимиру, содержится смысл жизни богатыря. Надо сказать, что его силу, мужество, справедливость и необыкновенные душевные качества отмечает и враг - Соловей Разбойник. Так, Илья Муромец - необычный человек. Таким должны быть все настоящие патриоты своей земли.