Cочинение «Героические подвиги Рамы»

До тех пор, пока на земле текут реки и высятся горы,

Будет жить среди людей повесть о деяниях Рамы.

Рамаяна



На рубеже XVIII и XIX веков читатели во всех странах получили наконец возможность прочесть в переводах замечательные

памятники древнеиндийского эпоса, в числе которых была и поэма «Рамаяна». Сказания из нее изначально устно передавались в народе, пелись в сопровождении лютни.

Это произведение во многом опирается на исторические предания и содержит в себе упоминания о действительно происходивших событиях. Так, поход Рамы считается иносказательным изображением борьбы завоевателей Индии с аборигенами. В целом же поэма имеет мифологическую основу: в образе Рамы перед нами предстает бог-спаситель, олицетворяющий высшую добродетель и явившийся на землю ради торжества справедливости. Основными чертами эпических произведений является безусловное мужество героя, стремление к незапятнанной славе, а худшим из оскорблений для героя является посягательство на честь его жены. Неудивительно, что и в «Рамаяне» основу сюжета составляет похищение Ситы, жены Рамы, и битва героя за ее освобождение.

Поэма восхваляет жизнь и подвиги мудрого и мужественного воина, его силу и бесстрашие, героизм, проявленный им в битвах с Раваной — предводителем ракшасов-демонов, который истребляет добро и творит зло.

Еще в самом начале книги отважный Рама, защищая лесную обитель святого Вишвамитры, убивает злобную и мощную, «словно тысяча взбесившихся слонов», Тараку, а затем расправляется еще с двумя могущественными ракшасами. Силу и отвагу героя мы также видим, когда он натягивает тетиву на священный лук Шивы, который никто не мог даже поднять с земли. Этим поступком он добился руки прекрасной Ситы. Ничего не страшась, убивает герой оленя-оборотня, чтобы принести Сите его золотую шкуру.

Однако коварный Равана похищает царевну, и отважный Рама отправляется на поиски жены. И тот в награду указывает царевичу дальнейший путь к правителю обезьян. Герой собирает воинство обезьян, призванных помочь ему, и отправляется на Ланку, пристанище Раваны.

В шестой книге «Рамаяны» мы видим основные подвиги бесстрашного воина, которые проявляются в героических битвах с могущественным врагом. И день, и ночь идет сражение, земля пропитывается кровью убитых и раненых,



И тьмой грозновещей, как в день преставления света,

Кровавое поле сражения было одето.



Демоны обступают Раму, стрелы летят в него со всех сторон, но «златоперые стрелы» царевича мгновенно расчищают «все стороны света». В этой битве враг побеждает, но лишь благодаря обману. На выручку герою приходит верный друг Гаруда, который исцеляет его раны от ядовитых стрел.

И вот начинается новое сражение. В нем погибают многие из помощников Рамы, но он сам отважно вступает в бой и побеждает Равану. Тот ожидает смертельного удара, но великодушный царевич отпускает его. И тогда Равана призывает на помощь Кумбхакарну, гиганта, вселяющего страх во всех живых. Но нашему герою неведом страх. Он смело принимает бой.



Когда на царевича ринулся ракшас упрямо,

Заткнул ему пасть златоперыми стрелами Рама.

Мужественно сражался царевич с врагом, пока не одолел его. Наконец тело исполина скрылось в глубине океана, которая и стала ему могилой. Враги то и дело прибегают к хитростям и обману, но ничто не в силах остановить славного воина. Он вновь пускается в бой с похитителями. В этот раз ему предстоит битва с раджой демонов, летящим на колеснице. И здесь боги помогают герою: Индра дает ему колесницу. И Рама,



. . . отменно оружьем небесным владея,

Справлялся мгновенно с оружьем чудесным злодея.



Поединок Рамы с Раваной продолжается, и тут на помощь царевичу приходит возница Индры: он дает воину божественную стрелу, которой доблестный воин и пронзает грудь своего врага.

Длительной, сложной и необычной была история создания великой поэмы. Но невероятно велико то глубокое и многостороннее влияние, которое оказала она на мировую литературу и культуру в целом. Она способствовала укреплению национальных культурных традиций, выработке нравственных идеалов и принципов.