Cочинение «Героизм и патриотизм народа в Великой отечественной войне»

Героизм и патриотизм советского народа, ярко проявившиеся в годы Великой Отечественной войны, взаимосвязаны. Эти два понятия — стороны одной медали. Страна не выдержала бы такого страшного и сурового испытания, если бы не жила единой мыслью: «Все для фронта, все для победы!» Солдаты самоотверженно воевали, не имея ни выходных, ни праздников, но так же жил и тыл: ведь солдатам нужны были патроны, снаряды, оружие, истребители и бомбардировщики, танки, пушки, зенитки, чтобы бить фашистов. Все это делали в тылу.



Страна «ковала победу» общими усилиями всего народа. Вместо ушедших на фронт к станкам встали их отцы и матери, жены и дети. Дедушка рассказывал, что им, подросткам, не достающим до станка, делали специальные подставки и никаких поблажек — двенадцать часов у станка, а в пересменку — восемнадцать. Спали тут же, в цеху, чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно. Да и холодно было дома, а на заводе, около литейного цеха, был небольшой «закуток», там обычно отсыпалась смена. Дед со слезами вспоминал, что их вывезли на Урал, станки ставили на открытом месте под навесы и сразу начинали выпускать снаряды, пули. А стены возводили позже.



В колхозах женщины, старики и дети растили хлеб, картофель, овощи, сохраняли скот, чтобы было чем кормить армию. Наше поколение мало задумывается о прошлом, о Великой войне, которую не просто пережили, а героически выстояли — ведь она шла почти четыре года!



Откуда брались душевные и физические силы? Гордость охватывает меня, когда думаю, что страна не только воевала, она жила суровой и вдохновенной жизнью — снимались кинофильмы: «Иван Грозный», «Русские люди», работали театры, писатели и артисты выезжали на фронт, помогая бойцам в осажденном Ленинграде. Д. Д. Шостакович написал в блокадном Ленинграде свою Седьмую симфонию, Твардовский — поэму «Василий Теркин», в Ташкенте строился драматический театр. Нет, такой народ невозможно поработить! Я горжусь своей принадлежностью к великой России!



Проблема героизма и предательства в современной литературе возникает прежде всего в связи с военной тематикой. К сожалению, особенно в первые годы после окончания Великой Отечественной войны в литературе намечаются определенные схемы в изображении подвига народа. В произведениях видно было четкое разделение на «своих» и «чужих», схема действий людей определялась приказами командиров. Лишь позже, в 60-е годы, создается ряд замечательных произведений, в которых писатели поднимают вопрос самоопределения героя, описывают ситуацию выбора. Именно выбор собственной судьбы, выбор между героизмом и предательством становится одной из основных тем военных повестей замечательного белорусского писателя В. Быкова.



Быков далек от упрощения и схематичности, а потому в центре повествования у него оказываются ситуации «на крайнем пределе сил», в которых наиболее полно раскрывается характер человека в бесчеловечных условиях. Время в повестях В. Быкова сжато до предела, тем самым писателю удается достичь максимального психологического напряжения. Мотивы поведения человека, нравственные истоки подвига и предательства — вот что интересует писателя.



Надо отметить, что в современной критике периодически возникают споры о том, что же можно назвать истинным героизмом. Больше того, явственно наблюдается стремление многих рецензентов принизить значение подвига некоторых быковских персонажей, таких, как Сотников («Сотников»), Мороз («Обелиск»). Высказывалось мнение, что человек, который своим поступком или своей смертью ничего не меняет в ходе событий, поступает не как герой, а как бездумный моралист. В. Быков отвергает такую точку зрения. «. . . Для меня Сотников — герой, — пишет автор. — Да, он не разгромил врага, но он остался человеком в самой бесчеловечной ситуации. Как подвиг выглядит его стойкость и в глазах тех нескольких десятков людей, которые явились свидетелями его последних минут. . . » То, как воспринимают поступок героя люди, во многом определяет и авторское отношение к нему.



Подвигом писатель считает и поступок лейтенанта Ивановского («Дожить до рассвета»). Бороться до конца — вот что необходимо герою. Автор осмысливает подвиг этого человека с философских позиций, заранее давая ответ тем, кто склонен был видеть в поступках его персонажей признаки безрассудства: «. . . кто знает, не зависит ли великая судьба всех людей от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода лейтенант Ивановский».



Героизм не синоним жертвенности. Стойкость Сотникова нельзя объяснить и фанатизмом. Быков не случайно стремится создать образ негероический. Поступок героя повести объясняется его духовной стойкостью, которая не позволяет ему поступить иначе.

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