Cочинение «Герой английских народных баллад»

Робин Гуд персонаж одновременно и литературный, и мифологический. Многие английские исследователи на протяжении последних двух веков пытаются установить его возможного исторического прототипа, но пока их попытки не увенчались успехом. Тем не менее с начала XV века Робин Гуд не раз упоминается как историческое лицо. Его имя называет шотландская хроника Эндрью Уинтоуна (ок. 1420). В середине XV в. Вальтер Боуэр, делая дополнения к хронике каноника Фордуна, под датой 1266 г. заносит известие, что «между людьми, лишенными собственности, был знаменит разбойник Робин Гуд, которого народ любит выставлять героем своих игр и театральных представлений и история которого, воспеваемая странствующими певцами, занимает англичан более других историй».



Наконец, латинская «История Великобритании» (1521) Джона Мэйра относит жизнь Р. Г. ко времени царствования короля Ричарда Львиное Сердце (1157-1199) и утверждает, что Робин Гуд стоял во главе сотни «вольных стрелков», совладать с которыми были бессильны правительственные отряды. Р. Г, по словам Мэйра, грабил только богатых, щадил и награждал бедняков, не делал никакого зла женщинам; деяния и приключения этого человека «вся Британия воспевает в своих песнях».



Что касается литературного прототипа Р. Г, то им, по-видимому, является Гервард — герой средневековой латинской хроники XII века «Деяния Герварда» («Gesta Gervardi»). Приключения и сам образ Герварда сильно напоминают позднейший цикл о Робин Гуд Гервард стоял во главе отряда «вольных стрелков», скрывался с ними в лесу, вел жизнь изгоя (outlaw). В 35 главах «жесты» о Герварде рассказывается о ссоре его с аббатом, злым советником короля, о примирении с королем, о смерти от руки женщины и т. п.



Сходные с образом Р. Г. мотивы просматриваются в хронике «История Фолька», мятежника времен короля Джона (1199-1216), в созданном в середине XIV в. неизвестным поэтом «Рассказе о Гамелине» («король изгоев») — позднее этот сюжет, переделанный Т. Доджем (1590) в рассказ о любви, послужил источником для комедии У Шекспира «Как вам это понравится» (1600). В XV в. одновременно с балладами о Р. Г. возник образ «шотландского Р. Г. » Вильяма Уоллеса (поэма менестреля Гарри Слепого «Уоллес»).



Первое упоминание имени Робин Гуд в литературе относится к середине XIV в. В аллегорической поэме Уильяма Лэнгленда «Видение о Петре Пахаре» (1362) о Р. Г. говорит Леность, хвалящаяся тем, что хотя она и не очень тверда в церковных молитвах, но зато знает «песни о Р. Г. и Рандольфе, графе Честерском».



К середине XV в. относятся первые литературные записи устных песен и баллад о Р. Г. Они включают пять основных сюжетов: «Гость Робин Гуд», «Робин Гуд и монах», «Робин Гуд. и Гай Гисборн», «Р. Г. и шериф», «Смерть Р. Г». В них Робин Гуд выручает бедного рыцаря Ричарда Ли, сражается с шерифом и Гаем Гисборном, проявляет чудеса храбрости, ловкости, хитрости, великолепно стреляет из лука, защищает бедняков и женщин. Р. Г, по преданию, умер от неосторожного кровопускания, которое сделала ему его кузина, приоресса в Кирклисе. Исследователи считают, что все эти сюжеты имеют не сохранившийся общий первоисточник, датируемый примерно 1400 г. Сюжет «Р. Г. и король», видимо, был записан позднее — в нем Р.

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