Cочинение «Герой летописном повествовании: «Повесть временных лет»»

Герой летописном повествовании: «Повесть временных лет». Оказывается, что из хронособытийных "кирпичей" летописец сумел сложить сюжет, провести через этот сюжет идею о наказании за гордыню, при этом идея эта нигде прямо не высказана, не декларирована - она проведена средствами собственно художественными с использованием деталей, жестов, реплик и, что особенно важно, с опорой на христианскую позицию, присутствующую здесь имплицитно.



Обычно говорят об "однолинейности" изображения человека в летописи, о "черной и белой" краске в палитре летописца, о том, что летописный герой - либо "святой", либо "злодей" и одновременно быть "добрым" и "злым" не может, и т. д. 3 . Мы не располагаем свидетельствами восприятия персонажей летописи древнерусскими читателями, но восприятие и оценка, например, образа княгини Ольги в работах современных исследователей вопиет против утверждений одномерности летописного человека. В одном исследовании можно прочитать, что в сценах с древлянами "княгиня Ольга показана исключительно жестокой и мстительной", а ее жестокости "противопоставлены мирные намерения древлян", которые "пострадали за правое дело".



В другой работе этот же текст характеризуется как "написанный в экспрессивном шекспировском духе", в нем создан "панегирик мудрой правительнице языческой державы", "автор любуется своей героиней, подчеркивает ее хитроумность, смелость. . . непреклонность и завершает свое сочинение назидательным описанием ее государственной мудрости". Интересно, что эти полярные оценки принадлежат одному и тому же автору - академику Б. А. Рыбакову4 . Нетрудно показать, что в первом случае позиция исследователя объяснялась стремлением во что бы ни стало отыскать в летописи антиваряжские настроения, а во втором случае эта тема перестала быть актуальной, и Б. А. Рыбаков сумел взглянуть на текст непредвзято. Важно другое. В русской летописи (а прежде в фольклоре X века) был создан сюжет, обладающий амбивалентной художественной природой; самая возможность такого разброса мнений и оценок у одного и того же читателя заложена в характере сюжета и образа русской княгини, сохраненных для нас летописью. Восхищение хитростью Ольги не может до конца преодолеть сочувствия к простакам древлянам, симпатичным в своей откровенности и уверенным в своей правоте.



Однозначности, "однолинейности" в изображении Ольги нет, как не было ее и в изображении Олега: устроитель русского государства, вызывающий в этой связи несомненный пиетет летописца, гибнет, и в этой гибели повинен он сам, позволивший возобладать в себе гордыне. Нечто подобное видно и в судьбе его преемника, Игоря Рюриковича: смысл ее, вероятно, в том, что не следует князю уподобляться волку в обращении со своими подданными ("Аще ся въвадить волкъ в овц , то выносить все стадо. . . "), иначе и они могут не вынести и восстать против своего господина ("Аще не убьють его; тако и се, аще не убьемъ его, то вся ны погубить"); с другой стороны, убийство князя подданными, каковы бы ни были для этого причины, не может вызвать одобрения летописца. Поэтому здесь нет ни осуждения древлян, ни сочувствия Игорю, т. е. нет "однолинейности".



То же самое можно обнаружить в изображении не только "языческого" героя, но и князя-христианина. Например, ровно недоброжелательное отношение обнаруживает летописец к великому князю Изяславу Ярославичу на протяжении всего повествования о нем в летописи: его дважды изгоняют из Руси, он скитается в чужих землях, но сочувствия у летописца эти страдания великого князя не вызывают (по соображениям объема не можем входить в конкретно-исторические причины недоброжелательного отношения летописца). Но вот к Изяславу обратился младший брат, Всеволод Ярославич, которого одолели воинственные племянники, Борис Вячеславич и Олег Святославич.



Изяслав имел право отказать Всеволоду в помощи, ибо тот участвовал во втором изгнании его из Руси, однако старший брат переступил через прошлое зло, вступился за Всеволода и в бою с племянниками погиб. В глазах летописца поступок этот полностью очищает Изяслава. "Любве ради и гр си расыпаются", - говорит летописец. В некрологе ему прощаются все прошлые грехи, и он возвышается до идеального князя, приближается к святым мученикам и даже к Христу. В этом случае можно, кажется, говорить об изменении, развитии человека, ибо для летописца и его читателя между "тем" и "этим" Изяславом нет непроницаемой стены, летописец даже в некрологе соотносит "прежнего" и "нынешнего" Изяслава и, видимо, признает, что перенесенные тяготы изменили князя к лучшему, и в трудную для своего младшего брата минуту он, не помня зла, приходит к нему на помощь.



Наконец, в летописном повествовании можно обнаружить качество, получившее в литературоведении наименование "психологизма", обычно связываемого с поздними литературными формами. Впрочем, в летописной статье 1097 года мы встретимся не только с "психологизмом", но с полновесным художественным творчеством достаточно высокого уровня и зрелости.



В 1097 году состоялся съезд князей в Любече. Князья наконец сумели собраться на "устроенье мира", осознали губительность раздоров между собою, осознали меру половецкой угрозы, нависшей над страной, и сумели договориться о том, где кому княжить, и целовали на этом крест, порешив: "Да аще кто отсел на кого будеть, то на того будем вси и кресть честный" (171). Сбылась заветная политическая и христианская мечта летописца. Но тотчас, еще не успев разъехаться, князья нарушили договор и преступили через крест. Рассказ о крушении мечты исполнен горечи и трагизма.



Разумеется, такое гибельное дело не могло состояться без участия дьявола: "Ради быша людье вси: но токмо дьяволъ печаленъ бяше о любви сей" (171). Как и обычно в "Повести", не сам князь замышляет злодейство, а некие мужи, которым "вл зе сотона в сердце", подталкивают его к этому. Мужи эти "почаша глаголати к Давыдови Игоревичю, рекуще сице, яко "Володимеръ сложился есть с Василком на Святополка и на тя". Давыд, поверив этому, принялся вселять тревогу в Святополка, киевского князя.



При этом Давыд не повторяет прямо слов, которые летописец приписывает этим "некоторым мужам", он развивает свои резоны, акцентируя внимание не на Владимире Мономахе, который мог бы угрожать Святополку, а на Васильке, который беспокоил самого Давыда Игоревича: "Кто есть убилъ брата твоего Ярополка, а нын мыслить на мя и на тя, и сложился есть с Володимером? Да промышляй о своей голов ".



Летописец не стремится изображать князей как завзятых злодеев. Святополк Изяславич вовсе не похож на Святополка Окаянного.

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