Cочинение «Герой - в памяти народной»

Минуло 60 лет с тех пор, когда в 1945 году весенним днём по всей стране прокатилась радостная весть о завоёванной победе в Великой Отечественной войне.

Вторая мировая война в истории человечества была самой кровавой и самой разрушительной. Нападения немецких фашистов в те далёкие годы народам Советского Союза угрожало не только порабощением, но и тотальным уничтожением. Только мужеством и героизмом наших солдат и офицеров были сорваны планы агрессора, враг был разбит.

Слишком высокой была цена завоёванной победы. У нас, пожалуй, не было семьи, которой не коснулась война, но наш народ перенёс и эту великую потурю. Лишь слёзы радости победы тогда, а также в последующие годы, были смешаны со слезами печали о погибших, о тех, кто не вернулся с поля боя.

Мы, оставшиеся в живых, а также сыновья и дочери, внуки и внучки того героического поколения, должны свято чтить подвиг людей, отдавших своё здоровье, свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

В жизни всегда есть место подвигу.

Я не верю утверждению, что слава человека рождается вместе с ним. Слава приходит как признание образа жизни, благих деяний. Тому пример славный жизненный путь моего земляка Героя Советского Союза Шарифа Сулейманова - уроженца деревни Новый Каинлык.

Шариф Сулейманович родился 11 сентября 1920 года. Он рано, лет в 5-6, остался сиротой и воспитывался у дяди Рахматуллы и его жены Дугудии. В1934 году он закончил Новокаинлыковскую семилетнюю школу и поступил в Уфимский финансово-экономический техникум. Получив диплом, молодой специалист начал свой трудовой путь инспектором в Чекмагушевском финансовом управлении. В 1939 году Сулейманов был призван в ряды Красной армии, служил в Дальнем Востоке. Парень любил свою работу, подумывая устроить личную жизнь, строил планы на будущее, но их разрушила война. С1941 года Шариф Сулейманович в составе действующей Армии принимал участие в обороне Москвы, в боях под Орлом, в освобождении Белоруссии, Польши, во взятии городов Варшава, Познань, Берлин. В жестоких боях он был трижды ранен. За мужество и отвагу, проявленные в боях, был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Орденом Богдана Хмельницкого второй степени, Орденами Красной Звезды первой и второй степеней, медалями " За оборону Москвы", "За взятие Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией". Когда Сулейманову присвоили звание Героя Советского Союза, ему было всего 23 года. Хотя для подвига возраст - не преграда, в жизни для него всегда есть место.

Это случилось 17 ноября 1943 года. Советские войска штурмом взяли города Речица и Василевич на правом берегу Днепра, отрезали путь отступления Гамельской группировки противника. Батарея Шарифа Сулеймановича получила приказ держать оборону возле деревни Короватичи.

12 танков на большой скорости шли в направлении батареи Сулейманова. Тяжёлые "Тигры" стремились захватить позиции, обороняемые батареей. Артиллеристы подпустили танков поближе и открыли яростный огонь. В первые же минуты боя были уничтожены четыре машины противника, затем и пятая. Остальные повернули назад, но ненадолго. Скоро они возобновили атаку, но уже в большом количестве. Но батарея не сдавалась: открыли огонь из орудий, забросали танки гранатами и отбили напор противника. В этот день немцы предприняли семь атак, но были вынуждены отступить с большими потерями. Редели и ряды наших бойцов, выходили из строя орудия. Командир тоже был ранен, но продолжал командовать батареей. На второй день немцы атаковали батарею восемь раз. Весь удар танков и пехоты батарея капитана Шарифа Сулейманова взяла на себя.

-За Родину погибнем, но врага не пропустим, - сказал капитан.



К вечеру замолкло последнее орудие. Схватка закончилась победой батареи. Шариф Сулейманов из этого сражения вышел с пятью уцелевшими бойцами, которые тоже были ранены. Батарея уничтожила 18 танков, самоходную пушку " Фердинант" и больше роты немецких солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года за умелое руководство, за проявленную личную храбрость и мужество в этом бою нашему славному земляку, капитану Шарифу Сулеймановичу Сулейманову присвоено звание Героя Советского союза.

В эти дни проживающие в Новом Каинлыке Дугудия и Рахматулла Сулеймановы получили известие о мужестве Шарифа в неравном бою с немецкими оккупантами, о вручении ему высокой награды Родины. Узнав о подвиге Шарифа, гудела вся деревня. Слава дошла до деревни раньше самого героя.

Отгремели последние залпы войны. Майор Ш. Сулейманов с победой возвратился в родную Башкирию.

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