Cочинение «Гимн настоящей дружбе»

Сочинение по повести Я. Стельмаха «Химера лесного озера, или Митькозавр из Юрковки». Ярослав Стельмах - сын известного украинского писателя М. Стельмаха. Он известен в литературе как драматург и писатель. Особенно талант художника развернулся в произведениях, посвященных детям. Его герои - с тонким юмором, очень остроумны и любознательные.



Повесть «Химера лесного озера, или Митькозавр из Юрковки» рассказывает про веселые, необыкновенные, таинственные приключения двух друзей - Сергея и Митьки. История начинается с того, что ученики пятого класса получили от учительницы ботаники Ирины Семеновны задание на лето - собрать коллекцию насекомых. В городе такую коллекцию собрать было трудновато, поэтому и решили поехать в село к Митькиной бабушке. Причин на это было достаточно; не томиться от скуки в городе, где лишь пыль, накаленные улицы, так как это «оказывает содействие преждевременному старению наших организмов».



Приключение началось; целую ночь ребята ехали поездом, потом - полтора часа тряслись автобусом, шли пешком в полной туристской амуниции и - в конце концов, бабушкин двор. Планов на отдых было много, поэтому их надо было скорее воплощать в жизнь. Однажды возле реки друзья встретили мастера велосипедного спорта Василия, который рассказал им чудно-фантастическую историю о необыкновенном жителе, который живет в этом озере. Он «воет страшно и вздыхает», оставляет на песке огромные следы ног, царапает здоровенными когтями прибрежные деревья и даже ест ворон.



И тут началось. . . Митька с Сергеем каждую ночь следили возле озера, надеясь сфотографировать это чудище и войти в историю знаменитыми зоологами. Даже все книжки перечитали в библиотеке о разных периодах существования давних животных, дискутировали, строили предположения, узнавали, кто такие стегозавры. . . Это необыкновенное существо назвали Митькозавром в честь Митьки, который развил гипотезу, что их село носит название Юрковка из-за существования юрского периода. Именно здесь жилы большие ящуры, которые, наверное, и назвали так эту местность.



Охотились на Митькозавра с энтузиазмом; вырыли яму, украли курицу для приманки зверя, установили ночные смены по наблюдению за необыкновенным озером. Каково же было их разочарование, когда вместо удивительного существа они увидели в воде велосипедиста и Василия. Он решил разыграть двух друзей, напугать. Но все оказалось наоборот, так как ребята провели замечательные каникулы, ощутили себя «исследователями, следопытами, искателями». Митька с Сергеем открыли для себя новый мир зоологии. А коллекцию насекомых еще успеют сделать, так как - впереди еще пол лета. Надеюсь, это время наши герои проведут интересно и весело, так как они - настоящие друзья