Cочинение «Главный источник наших знаний о древней Руси – средневековые летописи»

В архивах, библиотеках и музеях их насчитывается несколько сот, но по существу это одна книга, которую писали сотни авторов, начав свой труд в 9 веке и окончив его спустя семь столетий.



Сначала надо определить, что же такое летопись. В большом энциклопедическом словаре написано следующее: « Историческое произведение, вид повествовательной литературы в России 11 - 17 веков, состояли из погодных записей, либо представляли собой памятники сложного состава - свободные своды. « Летописи были общерусскими (« Повесть временных лет «) и местными (« Новгородские летописи «) . Летописи сохранились главным образом в поздних списках.



Первым начал изучать летописи В. Н. Татищев. Задумав создать свою грандиозную « Историю Российскую «, он обратился ко всем известным в его время летописям, разыскал много новых памятников. После В. Н. Татищева изучением летописей, конкретно « Повесть временных лет «, занимался А. Шлецер. Если В. Н. Татищев работал ~ вширь ~, соединяя дополнительные сведения многих списков в одном тексте и как бы идя по следам древнего летописца - сводчика, то Шлецер работал ~ вглубь ~, выявляя в самом тексте массу описок, ошибок, неточностей. Оба исследовательских подхода при всем своем внешнем различии имели сходство в одном: в науке закреплялась мысль о непервоначальном виде, в котором до нас дошла « Повесть временных лет «. Это и есть большая заслуга обоих замечательных историков. Следующий крупный шаг был сделан известным археографом П. М. Строевым. И В. Н. Татищев, и А. Шлепцер представляли себе « Повесть временных лет «, как создание одного летописца, в данном случае Нестора. П. М. Строев высказал совершенно новый взгляд на летопись, как на свод нескольких более ранних летописей и такими сводами стал считать все дошедшие до нас летописи. Тем самым он открыл путь не только к более правильному с методической точки зрения исследованию дошедших до нас летописей и сводов, которые не дошли до нас в своем первоначальном виде. Необычайно важным был следующий шаг, сделанный А. А. Шахматовым, который показал, что каждый из летописных сводов, начиная с 11 века и кончая 16 веком, не случайный конгломерат разнородных летописных источников, а историческое произведение со своей собственной политической позицией, продиктованной местом и временем создания. Так историю летописания он связал с историей страны. Возникла возможность взаимопроверки истории страны, историей источника. Данные источниковедения стали не самоцелью, а важнейшим подспорьем в воссоздании картины исторического развития всего народа. И теперь, приступая к изучению того или иного периода, прежде всего стремятся проанализировать ворпос о том, каким образом летопись и ее сведения связанны с реальной действительностью. Так же большой вклад в изучение истории русского летописания внесли такие замечательные ученые, как: В. М. Истрин, А. Н. Насонов, А. А. Лихачев, М. П. Погодин и многие другие.



Существует две основных гипотезы относительно « Повести временных лет «. Первой мы рассмотрим гипотезу А. А. Шахматова.



История возникновения начальной русской летописи привлекала к себе внимание не одного поколения русских ученых, начиная с В.

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