Cочинение «Горацио Нельсон (Horacio Nelson) (29 сентября 1758 г – 1805)»

Горацио Нельсон по праву может считаться самым выдающимся адмиралом в истории, поскольку он обеспечил британское господство на морях на целое столетие. Смелый, одаренный командир, любимый своими людьми, Нельсон был родоначальником тех традиций, которые и теперь сохраняются в Британском Королевском флоте. Пожалуй, лучше всего о нем сказал на его похоронах герольдмейстер ордена Подвязки: "Это был герой, который в момент победы пал, покрыв себя бессмертной славой".



Он родился в Англии, в Норфолке, в Бернгхэм Торп, 29 сентября 1758 г. , в семье чиновника. Когда ему было двенадцать, он впервые плавал на корабле. В двадцать лет Нельсон принял командование одним из английских фрегатов, став самым молодым капитаном Британского флота. В следующее десятилетие он в основном служил в Вест-Индии, участвуя, в частности, в акциях против повстанцев во время Американской революции.



Когда в 1793 г. началась англо-французская война, Нельсон был направлен на средиземноморский флот и в следующие двенадцать лет приумножил свою славу, став, наконец, национальным героем Англии. Сначала он командовал "Агамемноном", проводя боевые операции в районе Корсики. В 1794 г. , во время десантной операции против Кальви, Нельсон был впервые ранен, и эта первая рана была причиной того, что он потерял правый глаз.



В то время Нельсон встретил леди Эмму Гамильтон, жену английского посла в Неаполе. Хотя Нельсон сам был женат, у него начался многолетний роман с леди Гамильтон, очень способствовавший его карьере, так как ее влиятельные друзья в Лондоне продвигали его при каждом удобном случае.



Но при всей важности этой помощи главными в военных успехах Нельсона были все же его личное мужество и умение поднять боевой дух людей. 14 февраля 1797 г. Нельсон на 74-пушечном корабле "Капитан" успешно сразился со 130-пушечным испанским кораблем "Сантиссима Тринидад", крупнейшим в то время военным судном, а вслед за этим взял на абордаж 80-пушечный "Сан Николае". Нельсон внес большой вклад в победу при мысе Сент-Винцент, а сам он был повышен до контр-адмирала и посвящен в рыцари.



В июле, во время смелой, но неудачной атаки на малых судах с целью захвата города Санта Крус на Канарах, Нельсон снова был ранен, в правую руку. Через год, в 1798 г. , по выздоровлении, Нельсон вернулся на средиземноморский театр военных действий, чтобы сражаться с французским флотом, который поддерживал вторжение Наполеона в Египет. Французская армия уже высадилась в г. Абу Кире до того, как туда успел прибыть Нельсон, но 1 августа произошла битва в заливе Абу Кир, во время которой англичане разрушили или захватили одиннадцать из тринадцати французских кораблей, практически не понеся потерь, и эта победа заставила Наполеона пересмотреть план вторжения в Египет.



Во время битвы Нельсон был ранен в голову, но все же за этой его победой последовала успешная операция по изгнанию французов из Неаполя и восстановлению в правах королевской семьи. Потом Нельсон вернулся в Англию, где разъехался с женой и открыто продолжал роман с леди Гамильтон.



В 1801 г. Нельсон, ставший уже вице-адмиралом, присоединился к сэру Хайд Паркеру для борьбы против датчан, оказывавших экономическую помощь французам. 2 апреля Нельсон ввел в копенгагенскую гавань двенадцать кораблей и одержал победу над флотилией из шестнадцати датских кораблей, а также подавил огонь береговой артиллерии. Битва оказалась необычайно тяжелой. В небо поднялись тучи пушечных ядер, и Паркер просигналил Нельсону, что надо отступать. Тогда Нельсон приставил подзорную трубу к незрячему глазу и сказал подчиненным: "Я слеп на один глаз, а потому имею право не все видеть". К концу дня Нельсон был уже победителем и вместо взыскания за неповиновение приказу получил титул виконта.



За победой адмирала в Копенгагене последовало кратковременное перемирие между Англией и Францией. Однако в 1803 г. война возобновилась, Нельсон со своим флотом блокировал французский флот в Тулоне. В 1805 г. французы вырвались из окружения, воспользовавшись непогодой, а Нельсон преследовал их до тех пор, пока английский и французский флот не столкнулись в Кадисе, где французы объединились с испанским флотом и вместе со своими наземными силами стали готовить вторжение в Англию.



Франко-испанский флот превосходил силы адмирала Нельсона (тридцать три корабля против двадцати семи). Но Нельсон разработал подробный план сражения, сообщил его своим капитанам и с флагмана "Виктория" передал своим людям: "Англия ждет, что каждый из вас исполнит свой долг". После этого он решил начать бой.



21 октября 1805 г. английский и франко-испанский флот встретились у испанского мыса Трафальгар. Бой развивался в соответствии с планом адмирала Нельсона. Англичане сумели прорвать цепь вражеских судов (между тринадцатым и четырнадцатым кораблями противника) и потопили или захватили девятнадцать кораблей, потеряв всего одно английское судно. Англия на ближайшие сто лет стала величайшей морской державой, а мечты Наполеона о вторжении на Британские острова оказались погребенными на дне у мыса Трафальгар.



Но Нельсон немного не дожил до своей величайшей победы. Еще в начале боя французский снайпер с одного из ближних к нему кораблей смертельно ранил Нельсона из мушкета. Перед смертью великий адмирал сказал:



"Теперь я доволен. Слава Богу, я выполнил свой долг".

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