Cочинение «Город моей мечты 1»
Мой город… Так может сказать почти каждый человек, живущий на
нашей планете. У некоторых людей таких городов может быть
несколько, тех мест, где они провели короткий, а может, и
продолжительный промежуток своей жизни, где происходили хорошие и
не очень приятные события, где остались знакомые, друзья. Но, я
думаю, что город может по праву считаться твоим, если он оставил
хоть какое-то неизгладимое впечатление в душе, если кусочек твоего
сердца навсегда прижился в этом городе и ты не жалеешь, что там
осталась частичка тебя.
Многие люди проводят всю жизнь в одном и том же месте, ходят по
одним и тем же улицам, видят знакомые здания, природу, общаются с
одними и теми же людьми, не задумываясь о том, насколько они
свыклись со своим городом, породнились с ним, стали близкими
друзьями. Города могут прослеживать судьбы своих жителей, молча
наблюдать и откладывать в памяти разные события. Я считаю, что
любой город – это живая система, целостный организм, в котором
происходят всевозможные процессы, и, прежде всего, горожане –
неотъемлемая часть этой сложной системы. У каждого города, как и у
человека, есть своя история, свой индивидуальный характер, свои
устои и традиции.
Есть города, с которыми люди связывают свои мечты, стремления.
Люди стремятся в эти города, надеясь найти себя, определить свое
назначение и поменять жизнь к лучшему. Часто бывает так, что город
доброжелательно принимает своих гостей, вскоре гости становятся
родными. Но бывает совсем по-другому, город, в особенности большой,
не принимает чужаков, не дает шанса устроить жизнь и проявить себя.
Я не могу сказать, что в моей жизни есть по-настоящему “мой
город”: но я не отчаиваюсь, думаю, у меня еще все впереди.
Владикавказ, конечно же, дорог мне. Здесь прошла первая половина
моей сознательной жизни, здесь много близких мне людей и мест,
здесь мои друзья, первые неудачи и победы, первые уроки жизни.
Владикавказ – моя малая родина, мирный уголок, где я смогу укрыться
от любых невзгод и неприятностей. Как приятно знать, что в этом
огромном мире у тебя есть убежище, где у тебя не начнется все то
плохое, что ждет во взрослой жизни.
Я всегда стремилась узнать как можно больше, побывать в разных
городах и жить почему-то мечтаю не здесь. Но это не потому, что я
не люблю и не ценю свой город, причина в другом. Будучи человеком
любознательным, я не могу все время находиться в одной и той же
обстановке, видеть одни и те же лица, проживать похожие друг на
друга дни. Поэтому для меня лучший способ победить рутину и
однообразие – это уехать в совершенно незнакомое для меня место. Я
отношу себя к тем людям, которым нужна масса впечатлений для того,
чтобы наконец понять, чего им хочется для своего полного
удовлетворения.
Может быть, пройдет время, я побываю во всех тех городах,
которые кажутся мне наиболее интересными, удовлетворю свое
любопытство и найду наконец-то город близкий мне по духу, город,
где буду свободно дышать и радоваться каждому новому дню,
проведенному в нем, город, которому я не буду переставать
удивляться и восхищаться. Я верю, что найду его – город моей мечты,
про который я действительно смогу сказать: “Я не променяю его ни на
что, это – “лучший город земли”.