Cочинение «Город моей мечты 1»

Мой город… Так может сказать почти каждый человек, живущий на

нашей планете. У некоторых людей таких городов может быть

несколько, тех мест, где они провели короткий, а может, и

продолжительный промежуток своей жизни, где происходили хорошие и

не очень приятные события, где остались знакомые, друзья. Но, я

думаю, что город может по праву считаться твоим, если он оставил

хоть какое-то неизгладимое впечатление в душе, если кусочек твоего

сердца навсегда прижился в этом городе и ты не жалеешь, что там

осталась частичка тебя.

Многие люди проводят всю жизнь в одном и том же месте, ходят по

одним и тем же улицам, видят знакомые здания, природу, общаются с

одними и теми же людьми, не задумываясь о том, насколько они

свыклись со своим городом, породнились с ним, стали близкими

друзьями. Города могут прослеживать судьбы своих жителей, молча

наблюдать и откладывать в памяти разные события. Я считаю, что

любой город – это живая система, целостный организм, в котором

происходят всевозможные процессы, и, прежде всего, горожане –

неотъемлемая часть этой сложной системы. У каждого города, как и у

человека, есть своя история, свой индивидуальный характер, свои

устои и традиции.

Есть города, с которыми люди связывают свои мечты, стремления.

Люди стремятся в эти города, надеясь найти себя, определить свое

назначение и поменять жизнь к лучшему. Часто бывает так, что город

доброжелательно принимает своих гостей, вскоре гости становятся

родными. Но бывает совсем по-другому, город, в особенности большой,

не принимает чужаков, не дает шанса устроить жизнь и проявить себя.

Я не могу сказать, что в моей жизни есть по-настоящему “мой

город”: но я не отчаиваюсь, думаю, у меня еще все впереди.

Владикавказ, конечно же, дорог мне. Здесь прошла первая половина

моей сознательной жизни, здесь много близких мне людей и мест,

здесь мои друзья, первые неудачи и победы, первые уроки жизни.

Владикавказ – моя малая родина, мирный уголок, где я смогу укрыться

от любых невзгод и неприятностей. Как приятно знать, что в этом

огромном мире у тебя есть убежище, где у тебя не начнется все то

плохое, что ждет во взрослой жизни.

Я всегда стремилась узнать как можно больше, побывать в разных

городах и жить почему-то мечтаю не здесь. Но это не потому, что я

не люблю и не ценю свой город, причина в другом. Будучи человеком

любознательным, я не могу все время находиться в одной и той же

обстановке, видеть одни и те же лица, проживать похожие друг на

друга дни. Поэтому для меня лучший способ победить рутину и

однообразие – это уехать в совершенно незнакомое для меня место. Я

отношу себя к тем людям, которым нужна масса впечатлений для того,

чтобы наконец понять, чего им хочется для своего полного

удовлетворения.

Может быть, пройдет время, я побываю во всех тех городах,

которые кажутся мне наиболее интересными, удовлетворю свое

любопытство и найду наконец-то город близкий мне по духу, город,

где буду свободно дышать и радоваться каждому новому дню,

проведенному в нем, город, которому я не буду переставать

удивляться и восхищаться. Я верю, что найду его – город моей мечты,

про который я действительно смогу сказать: “Я не променяю его ни на

что, это – “лучший город земли”.