Cочинение «Город моей мечты (10)»

Под небом голубым

есть город золотой. . .

Б. Гребенщиков



Детству и юности присуща романтика. Поэтому, загадывая вновь и вновь об исполнении желания под бой новогодних курантов, задувал свечи на именинном пироге, или шепотом доверяя тайну стремительно падающей звезде, я верю, что где-то там я становлюсь художником. Я создаю увлекательный, удивительный, таинственный мир. Этот Мир доступен, понятен и открыт только мне; его обитатели созданы и оживлены, дышат и живут моими фантазиями, моими представлениями о счастье и любви.

Я закрываю глаза и вижу замечательную страну. Нет, это не сон. Это единственный на Земле город, где сбываются мечты. . .

На востоке плавно всплывает по-утреннему нежное и ласковое солнце. Деревня и здания пробуждаются от хмельной ночи. В воздухе пахнет прибитой пылью и цветущей липой, которая сводит всех с ума буйством своего цветения.

Этот сладкий аромат околдовывает, переполняя тело ощущением наслаждения и спокойствия. Пробуждаются люди, птицы, которым сегодняшний восход приносит восхищение новым днем, радость новой жизни. Над городом зависает пронзительно-синее, июльское небо. От жары город плывет, как в замедленных съемках. Здесь праздник невероятных летних красок, праздник цветового сумасшествия природы.

Мой город невелик, но он бесконечно богат. Богат улыбками и смехом, радостью и любовью, надеждой и искренностью.

Вот самое главное место. Это площадь Мечты. . . В центре нее огромный стеклянный фонтан, из источника которого бьет ввысь радужный поток воды. Это тот самый Колодец Желаний, на дне которого миллионы монеток, таящих желания своих обладателей, желания, которые непременно сбудутся.

Моя кисть вырисовывает новый уголок сказочного Мира. Это аллея Любви. Она создана мыслями и ощущениями своих обитателей - любовью и заботой, счастьем и теплом влюбленных. Все это "одевает" ее в неповторимо нежные пастельные тона. И быть может, где-то неподалеку в небе порхает милый Купидон, так умело пускающий свои стрелы, соединяющие два сердца.

Чуть дальше - место, где бродит детство - поляна Сказок, которую с утра до вечера переполняют звонкий смех и искренние слезки ее маленьких жителей. Это место, куда, к сожалению, закрыт вход для тех, кому больше шестнадцати лет. Но детские эмоции настолько сильны и искренни, что согревают и наполняют город добром и светом.

В Городе Моей Мечты нет зла и зависти и, как в сказке Куприна "Синяя звезда", его жители отзывчивы и приветливы. Город живет в гармонии с его жителями, защищает их от невзгод и непогод и расцвечивает им небо в дни праздников.

В Мой Город пришла осень. Осенью природа будто сходит с ума: она выплескивает на испуганный город всю палитру фантастических оттенков. Я иду улицами города и ощущаю себя в плену красного, желтого цветов. Вот лиловый мелькает аксельбант, по печальному серому асфальту проходит желтый кант, кусты оделись в мундиры из багрового сукна. То вдруг как будто охлаждают взгляд лохматые белые хризантемы. Иногда солнце отчаянно сияет янтарем, а иногда леденеет в свинцовом небе. Кажется, что природа спешит показать всю свою красоту перед тем, как заснуть под снежным одеялом. Стоит лишь посмотреть на рябину, которая в это время горит, словно прощальные огни. Город насторожился, затих, даже люди выбрали более спокойные цвета одежды. Ведь на улице хозяйничает (к сожалению, так непродолжительно) утонченная и привередливая дама - Осень.

Придет зима, задуют столь нелюбимые нами ветры.

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