Cочинение «Город моей мечты (11)»

Каждый человек индивидуален, и у каждого существует свое собственное мнение и представление об окружающем мире. Недаром существует всем нам известное понятие: "Сколько людей - столько мнений". Каждый представляет, что его город идеален, что в нем все так, как он хочет.

В целом жизнь человека направлена на созидание - посадить дерево, построить дом, воспитать ребенка. Для осуществления этих целей мне нужен мой любимый город, который будет дарить мне радость жизни, общение с людьми, реализацию моих целостных ориентаций, который даст мне возможность жить полноценной жизнью, а также трудиться для того, чтобы мой город стал еще более прекрасным, чтобы наши дети могли по праву гордиться нами, нашими делами, своим городом.

Что касается меня, то мой город должен быть небольшим, так как в больших городах царит суета и беспорядок. С каждым годом уровень преступности, ухудшается экологическая обстановка и воздух, которым мы дышим, становится весьма опасным для нас, наших родственников и друзей.

В городе моей мечты все действия и поступки людей подчиняются принципам Добра, Красоты и Истины. Если все люди свои действия и поступки подчинят этим принципам, то не будет нищеты, несправедливости, не будет детей, просящих милостыню на перекрестках, не будет стыда за свой город и свое государство.

Город утонет в зелени деревьев и кустарников, а воздух наполнится ароматом цветов.

В городе моей мечты всем людям можно будет найти занятие и работу по душе. В красивых городских скверах и парках можно будет гулять, отдыхать, проводить праздники, которые будут приносить радость и наслаждение жителям города. Для осуществления моей мечты нужно много работать нашим родителям, а самое главное - нам. Ведь мы дети третьего тысячелетия. Нам выпала честь вступать в самостоятельную жизнь, делать свой выбор и первые шаги в ногу с новым веком. Никто за нас не превратит наш город в цветущий сад, в котором нам и нашим детям жить и работать, в город, за который мы не будем краснеть перед будущими поколениями. Только все дружно, взявшись за руки и приложа все свои усилия, мы сможем сделать наш родной Луганск центром мировой культуры, доброты и чистоты не только улиц, но и душ.

Я уверена, что мы после себя сможем оставить такой город - город моей мечты. И будет в этом городе царить уют и красота. Все люди будут добры и внимательны друг к другу, зло не сможет найти себе место в их жизни. Чистота идей, чистота помыслов, чистота души заполнит сердце каждого горожанина моего города. Каждый человек, отдающий все свои силы, ум и знания любимой работе, будет уверен в сегодняшнем и завтрашнем дне как для себя, так и для своих детей и внуков.

Жизни моего города будут сопутствовать только мир, благополучие, свобода, процветание.

На улицах и площадях будет вечная весна, как отражение такого чувства человеческих душ.



Город моей мечты.



Утро в городе настало,

Солнце яркое встает,

За окном весна проснулась

И на улицу зовет.



Посмотреть, как зеленеет

Шелковистая трава, птицы с юга прилетели

И щебечут все с утра.



Все мне нравится в природе:

Свежий воздух, тишина,

Но испортить это можно

В один миг и навсегда.



Не хочу я в это верить -

Вижу город мой родной,

Как цветут его аллеи,

Привлекая красотой.



И река Лугань родная

Вновь как будто ожила,

Стала чище, шире, краше,

Всех на отдых позвала.



Так давайте же не будем

Время попусту терять,

Соберем все силы вместе,

Будем город улучшать.