Cочинение «Город моей мечты (12)»

Садиться за стол, брать бумагу и ручку

надо лишь в определенном душевном

состоянии - иначе дело обречено на провал. . .



За окном темно. В Луганск пришла ночь. . . Вдали видны окна соседних домов - в каждом окне своя жизнь, своя история, своя любовь и свой Путь, известный лишь Богу. . .

Через раскрытую форточку доносится ничем не передаваемый аромат цветущих деревьев, аромат новой просыпающейся от сна жизни, и этот запах почему-то заставляет чувствовать и смотреть на все с другой стороны - ранее неизвестной. В сердце - легкое и волнующее чувство: предвкушение того, чего, казалось бы, ждал всю свою жизнь. . .

А над всем этим - звезды, мерцающие в недавно наступившей тишине; и у каждой своя жизнь, своя история, своя любовь и свой Путь, известный лишь Богу. . .

Но это все прелюдия. . . Каких-то двадцать минут назад я прогуливался по ночному Луганску. Один. Я часто так делаю, когда у меня возникают какие-либо проблемы или вопросы и мне надо их решить. Наедине с собой это делается значительно легче. Я шел центральными улицами нашего города, и , проходя мимо ярко освещенного памятника Богородице, вдруг понял, как сильно изменился наш город за последние десять лет. Все другое: улицы, дома, деревья - да и люди совсем другие. Но мы мало обращаем на это внимание, мы всегда спешим, спешим на работу, учебу - да и просто так, по привычке, вливаясь в общий ритм, стараясь не отличаться от других. Нам некогда смотреть на то, что город живет своей отдельной жизнью. Ведь говорят, что город - сложная система биополей и разнообразных энергетик. но нам до этого нет никакого дела: у нас своя жизнь и город - это лишь место, в котором мы живем, и не более. . .

И, наверное, это и является главной нашей проблемой: восприятие города, как чуждой среды, уютной и безопасной лишь в пределах своей собственной квартиры. Город нас интересует только с потребительской точки зрения, мы очень много берем и слишком мало отдаем. Да, мы сажаем деревья, пытаемся благоустроить улицы - но этого слишком мало. Для того, чтобы город стал Городом с большой буквы, Городом нашей мечты надо в корне изменить наше к нему отношение. Надо полюбить то место, где ты живешь, и попытаться жить с ним в гармонии. . .

Конечно, это все рассуждения на уровне философии, а на практике следует изменить устоявшееся мировоззрение людей разнообразными способами, начиная со специальных часов в детских садиках, где маленьким детям прививалась бы мысль о правильном отношении к окружающей их среде. Не проводя таких программ, мы рискуем в будущем жить в городе, где будет царствовать безразличие, цинизм и равнодушие. И заканчивая закреплением за предприятиями и фирмами определенных участков территории, подлежащей, как минимум, ежемесячной уборке. И при невыполнении применять ужесточение налоговой политики. . .

Людям видится город с зелеными насаждениями, отличными дорогами, красивыми зданиями с прекрасной архитектурой. . . То идеальное общество, в котором они мечтали бы жить. Но это лишь мечты; да, надо иметь в своей жизни мечту и надо стремиться к ней.

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