Cочинение «Город моей мечты (13)»

Луганск - это звезды Донецких степей,

Это море шахтерских огней,

Нет любимей его и родней.

Луганск - это город надежды моей.

Плеск фонтанов и шум тополей.

Это город хороших людей.

(В. Спектор)



Прекрасные стихи, не правда ли? Да, такие строки мог написать только тот человек, который по-настоящему любит свой родной город. Каждый человек любит то место, где он родился, где впервые сказал слово "мама" и сделал свои первые шаги; где пошел в первый класс и окончил школу; где пережил первую любовь и горькие слезы разлуки; где родились дети и незаметно промелькнули самые счастливые годы жизни; где пришла старость, а вместе с ней седая мудрость. . . Несомненно, все люди любят родной край, но некоторые из них как-то по-своему, и, надо сказать, порой очень странно выражают свою любовь.

О других городах я не вправе говорить, но о Луганске скажу. Так вот, сейчас луганчане (сразу оговариваюсь: не все) "заботятся" о своем городе так: бросают мусор где попало и как попало, бьют стекла, где это только возможно, ломают, крадут все, что попадается под руку, плюют, ругаются. Вот совсем недавно я спросила у своей знакомой, сколько раз она выбросила бумажку на улицу за последний месяц. Она ответила: "Да разве я помню? Только знаю, что в урну - ни одной". И так большая часть озлобленного населения. А ведь каждый возмущается и говорит, что не город - мусорник какой-то! И никто не задает себе вопрос: "А что я сделал, чтобы предотвратить это, и кто в этом виноват?" Я догадываюсь, что ответили бы на этот вопрос: "Да при такой жизни кому нужна чистота? Тут хоть бы без хлеба не остаться?" Конечно, сейчас настали тяжелые времена, но все равно никогда не надо забывать о том, что все начинается с человека.

В последнее время очень распространены забастовки и митинги. Митингующие требуют улучшения благосостояния, заботы о них. Но никто не понимает, что все находится только в наших руках - прежде всего надо измениться самому, и тогда все наладится.

Сегодня у меня есть возможность помечтать, и я представляю, что я - мэр города Луганска. С чего бы я начала? Что бы я сделала для своего города? На эти вопросы у меня есть ответы.

Начала бы я с того, что дала строгое распоряжение раз в месяц, в обязательном порядке, проводить городской субботник по всем районам и с участием не только школ, но и с привлечением рабочих учреждений, всех учебных заведений, частных фирм и предприятий. Не обязательно, например, всем заводам выходить на уборку города, нужно организовать меняющуюся бригаду из определенного количества (в зависимости от численности рабочих) человек. В поддержку этой акции я бы наладила установку мусорных контейнеров и урн в необходимых местах и регулярный вывоз мусора. Я уверена, уже через полгода, ну максимум через год, результаты были бы налицо: город стал бы чище. Ведь у человека психология такая: если он сам трудился и убирал, то он уже не будет сорить, да еще и другому не позволит. А еще осенью и весной я бы проводила акцию "Подари Луганску дерево". Каждое учреждение подарило бы Луганску дерево, а взамен было вознаграждено: предприятие - канцелярскими товарами, учебные заведения - книгами в библиотеку, всего этого сейчас так не хватает.

Проезжая по нашему Луганску, я вижу очень много заброшенных и никому не нужных зданий и общежитий, например, по улице Советский, а ведь это - потенциальное жилье для молодых семей. Вы спросите: "И как ты собираешься из этих домов сделать жилые квартиры?" Очень просто. В Луганске полным-полно строительных техникумов и профессиональных училищ, в которых учатся студенты, остро нуждающиеся в деньгах, их мы возьмем на работу для переустройства жилья. Маляры, штукатуры, строители, электрики и плотники могли бы отлично пройти практику, да еще и деньги, хоть и не очень большие, но получить. Стройматериалы и все необходимое можно закупить на деньги, взятые в кредит в банках. А возвращать будут их уже новые жильцы сделанных квартир, но на протяжении нескольких лет. Две-три квартиры с каждого такого дома отдавались бы неимущим семьям.

В последнее время перестали понимать, зачем существует милиция. Зачем она нужна, если виновный зачастую уходит от наказания, а невиновный попадает под удар. Я бы постаралась навести порядок в органах милиции и других правоохранительных органах, но не путем их увеличения, а путем частых проверок и наказаний за нарушение закона. Милиция сама научилась бы соблюдать порядок и стала бы приучать граждан быть законопослушными.

Большое внимание я бы уделяла образованию и медицине. Ведь за молодыми и образованными людьми стоит будущее, а не будет здоровья, как говорится, не будет ничего. Я бы старалась по возможности закупать новые учебники, пополнять библиотеки, чтобы дети могли развиваться и идти в ногу со временем.

Что касается медицины, то я бы закупила подержанную медицинскую аппаратуру и некоторые (только самые необходимые) другие приборы и препараты у более развитых стран. Для начала, хотя бы по одному комплекту в каждую районную больницу. Так же необходимо улучшить бытовые условия, особенно детских больниц. Если бы частные фирмы выделяли по сто гривен раз в два месяца, то на эти деньги можно было бы закупать постельное белье, моющие и чистящие средства, некоторые медикаменты, шприцы, вату и бинты в минимальных количествах, по каждому оздоровительному учреждению. Плюс к этому летние лагеря отдыха, различные туристические походы, зарницы, спортивные кружки и секции, в результате - улучшение здоровья нашего общества.

Я бы обязательно создала комиссию, которая контролировала бы ввоз в Луганск продуктов и медикаментов, ведь большая часть того, что мы едим, не пригодна к употреблению, а у лекарств - просрочены сроки.

Не забуду я и про развлечения. Городские праздники и мероприятия; для любителей истинного искусства - театр, филармония, консерватория; для детей - цирк и аттракционы; для молодежи - кинотеатры и дискоклубы.

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